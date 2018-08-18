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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2713271427152716>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 284
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:41

  airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.


Миллионы мух не могут ошибаться...

зы. у меня то что стоило в 14 году 80 тыс фунтов, счас стоит 170 тыс.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:45

  change_pm написав:
  airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.


Миллионы мух не могут ошибаться...

зы. у меня то что стоило в 14 году 80 тыс фунтов, счас стоит 170 тыс.

Многое из того, что было куплено в Киеве в 2015-2016м выросло в 2,5-3 раза. В доллярах. А фунт за это время потерял 23% по отношению к доллару.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 12 січ, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:46

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?

Тут нет единого сценария. Слишком много факторов влияет. Не забываем, что и США и Австралия и Канада - бывшие колонии. У Африканских колоний все плохо. У Латиноамериканских - тоже не фонтан. У Индии все налаживатся стало не так давно. В колониях Рос империи тоже по-разному складывается.

+ британская колония Гонконг.

Всё зависит от трудолюбия, терпения, честности, добросовестности, рациональности, изобретательности, предприимчивости, зрелости и самостоятельности, а с этим у нашего народа всё в порядке.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:50

  investorkiev написав:ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.

Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.


Пора вам рябята чехлиться на налоги! 18+1.5% процентов. Тут поддержу Миловашку :)

зы. А то что получается? КК платит все до копейки, я тоже практически все, а вы еще не обилечены? Непорядок!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:55

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.


Миллионы мух не могут ошибаться...

зы. у меня то что стоило в 14 году 80 тыс фунтов, счас стоит 170 тыс.

Многое из того, что было куплено в Киеве в 2015-2016м выросло в 2,5-3 раза. В доллярах. А фунт за это время потерял 23% по отношению к доллару.


Тру, правда последнее звучит, как сам дурак :)

А ежели мы яблоко с яблоком сравним? Ну, типа, в Киеве 2014 с 2019? Что там с ростом будет? Например возьмем ЦП. Вы ж там за ценами следили? Намного там выросло? Или приведите свой объект.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:56

  Унуноктий написав:
  change_pm написав:
  investorkiev написав:ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.

Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.


Пора вам рябята чехлиться на налоги! 18+1.5% процентов. Тут поддержу Миловашку :)

зы. А то что получается? КК платит все до копейки, я тоже практически все, а вы еще не обилечены? Непорядок!

потому что мы малоимущие, неужели не понятно


Да-да, все понятно. Вам денег может дать? Не хватает, субсидия не все покрывает? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:57

  change_pm написав:
  investorkiev написав:ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.

Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.


Пора вам рябята чехлиться на налоги! 18+1.5% процентов. Тут поддержу Миловашку :)

зы. А то что получается? КК платит все до копейки, я тоже практически все, а вы еще не обилечены? Непорядок!

Да. Налог на недвижимость 70,85 грн за каждый метр суммарной площади свыше 60 метров) + 18% НДФЛ от дохода с аренды.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:00

  BIGor написав:А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо :mrgreen:

я перед НГ па25 скинул)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:01

  BIGor написав:А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо :mrgreen:


Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.
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