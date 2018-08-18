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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:41
airmax78 написав:
В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.
Миллионы мух не могут ошибаться...
зы. у меня то что стоило в 14 году 80 тыс фунтов, счас стоит 170 тыс.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:45
change_pm написав: airmax78 написав:
В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.
Миллионы мух не могут ошибаться...
зы. у меня то что стоило в 14 году 80 тыс фунтов, счас стоит 170 тыс.
Многое из того, что было куплено в Киеве в 2015-2016м выросло в 2,5-3 раза. В доллярах. А фунт за это время потерял 23% по отношению к доллару.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 12 січ, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:46
airmax78 написав: investorkiev написав:
Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?
Тут нет единого сценария. Слишком много факторов влияет. Не забываем, что и США и Австралия и Канада - бывшие колонии. У Африканских колоний все плохо. У Латиноамериканских - тоже не фонтан. У Индии все налаживатся стало не так давно. В колониях Рос империи тоже по-разному складывается.
+ британская колония Гонконг.
Всё зависит от трудолюбия, терпения, честности, добросовестности, рациональности, изобретательности, предприимчивости, зрелости и самостоятельности, а с этим у нашего народа всё в порядке.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:50
investorkiev написав:
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
Пора вам рябята чехлиться на налоги! 18+1.5% процентов. Тут поддержу Миловашку
зы. А то что получается? КК платит все до копейки, я тоже практически все, а вы еще не обилечены? Непорядок!
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:55
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.
Миллионы мух не могут ошибаться...
зы. у меня то что стоило в 14 году 80 тыс фунтов, счас стоит 170 тыс.
Многое из того, что было куплено в Киеве в 2015-2016м выросло в 2,5-3 раза. В доллярах. А фунт за это время потерял 23% по отношению к доллару
.
Тру, правда последнее звучит, как сам дурак
А ежели мы яблоко с яблоком сравним? Ну, типа, в Киеве 2014 с 2019? Что там с ростом будет? Например возьмем ЦП. Вы ж там за ценами следили? Намного там выросло? Или приведите свой объект.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:56
Унуноктий написав: change_pm написав: investorkiev написав:
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
Пора вам рябята чехлиться на налоги! 18+1.5% процентов. Тут поддержу Миловашку
зы. А то что получается? КК платит все до копейки, я тоже практически все, а вы еще не обилечены? Непорядок!
потому что мы малоимущие, неужели не понятно
Да-да, все понятно. Вам денег может дать? Не хватает, субсидия не все покрывает?
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:57
change_pm написав: investorkiev написав:
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
Пора вам рябята чехлиться на налоги! 18+1.5% процентов. Тут поддержу Миловашку
зы. А то что получается? КК платит все до копейки, я тоже практически все, а вы еще не обилечены? Непорядок!
Да. Налог на недвижимость 70,85 грн за каждый метр суммарной площади свыше 60 метров) + 18% НДФЛ от дохода с аренды.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:59
А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо
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BIGor
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:01
BIGor написав:
А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо
Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.
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