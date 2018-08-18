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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2713271427152716

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 284
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:28

  artlife написав:
  BIGor написав:А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо :mrgreen:


Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.

Так даже не могут на эти деньги купить ОВГЗ под 5% годовых в дол? Рисков вообще никаких.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:56

  BIGor написав:
  artlife написав:
  BIGor написав:А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо :mrgreen:


Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.

Так даже не могут на эти деньги купить ОВГЗ под 5% годовых в дол? Рисков вообще никаких.

За 3% ж*** поднимать ?!
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:56

  BIGor написав:
  artlife написав:
  BIGor написав:А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо :mrgreen:


Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.

Так даже не могут на эти деньги купить ОВГЗ под 5% годовых в дол? Рисков вообще никаких.

Я бы не сказал, что рисков никаких.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:05

  airmax78 написав:Я бы не сказал, что рисков никаких.


а я бы сказал, что они сильно выше относительно предполагаемой доходности.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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