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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2020 18:28
artlife написав: BIGor написав:
А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо
Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.
Так даже не могут на эти деньги купить ОВГЗ под 5% годовых в дол? Рисков вообще никаких.
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BIGor
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:56
BIGor написав: artlife написав: BIGor написав:
А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо
Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.
Так даже не могут на эти деньги купить ОВГЗ под 5% годовых в дол? Рисков вообще никаких.
За 3% ж*** поднимать ?!
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:56
BIGor написав: artlife написав: BIGor написав:
А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо
Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.
Так даже не могут на эти деньги купить ОВГЗ под 5% годовых в дол? Рисков вообще никаких.
Я бы не сказал, что рисков никаких.
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airmax78
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Додано: Нед 12 січ, 2020 19:05
airmax78 написав:
Я бы не сказал, что рисков никаких.
а я бы сказал, что они сильно выше относительно предполагаемой доходности.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 12 січ, 2020 20:31
investorkiev написав:
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
На каком уровне цен вы бы решили, что дальше ракета сможет лететь только вниз стремительным домкратом и пришла пора сливать?
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Gastarbaiter
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