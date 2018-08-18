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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2020 18:28
artlife написав: BIGor написав:
А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо
Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.
Так даже не могут на эти деньги купить ОВГЗ под 5% годовых в дол? Рисков вообще никаких.
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BIGor
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:56
BIGor написав: artlife написав: BIGor написав:
А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо
Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.
Так даже не могут на эти деньги купить ОВГЗ под 5% годовых в дол? Рисков вообще никаких.
За 3% ж*** поднимать ?!
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Bolt
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:56
BIGor написав: artlife написав: BIGor написав:
А тем временем в Привате долларовый годовой депо упал да 2% годовых (минус налох в пенс.фонд и на войну). Это меньше инфляции в США. Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо
Просто, банкам некому давать кредиты с приемлемым уровнем риска. Вот банку деньги и не нужны.
Так даже не могут на эти деньги купить ОВГЗ под 5% годовых в дол? Рисков вообще никаких.
Я бы не сказал, что рисков никаких.
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airmax78
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Додано: Нед 12 січ, 2020 19:05
airmax78 написав:
Я бы не сказал, что рисков никаких.
а я бы сказал, что они сильно выше относительно предполагаемой доходности.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 12 січ, 2020 20:31
investorkiev написав:
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
На каком уровне цен вы бы решили, что дальше ракета сможет лететь только вниз стремительным домкратом и пришла пора сливать?
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:19
Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
На каком уровне цен вы бы решили, что дальше ракета сможет лететь только вниз стремительным домкратом и пришла пора сливать?
как только отыграют все 3 фактора дорожая и не появится новых факторов за дешевей - это будет апекс траектории нашей ракеты.
В реалии я бы рекомендовал задуматься над сливом если цены станут сегодняшние +30%.
Не будем забывать, что сегодняшние цены - уже х1,5 - х3 от цен 2016 года.
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investorkiev
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:24
artlife написав: investorkiev написав:
Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?
Ох и тролляка. Провокатор. Вы мне лучше скажите, если цены на Крушу вырастут на 30% в 2020, вырастут ли они на Липках и на сколько? А если не вырастут, значит ли это, что Липки будут всего на 30% дороже Круш?
сложный вопрос.
Можно сказать так: тогда цены на Липках не выростут, но начнутся продажи по текущим ценам.
На сегодня почти все что на Липках - неликвид и продается очень сложно и долго.
За исключением: 10 самых свежих домов с модными МОПами и единичек небольшой площади (в т.ч. в кирпичных хрущах) возле метро. В этих сегментах цены тоже выросли с 2016 года и рынок движется.
В домах 90х и начала 2000х, которых на Липках полно, где квартиры по 150+ кв.м. и мегаремонт "пшонкастайл" двадцатилетней давности с телевизорами с ЭЛТ сейчас что-то продать - из разряда фантастики. Либо нужно очень понижаться по цене, что не возможно для продавцов, учитывая что они вбухали 300куе+ в саму недвигу и еще 100куе+ в ремонт, а покупателей на такую прэлэсть тупо нет, нет и арендаторов.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:27
airmax78 написав: investorkiev написав:
Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?
Тут нет единого сценария. Слишком много факторов влияет. Не забываем, что и США и Австралия и Канада - бывшие колонии. У Африканских колоний все плохо. У Латиноамериканских - тоже не фонтан. У Индии все налаживатся стало не так давно. В колониях Рос империи тоже по-разному складывается.
мы колония империи, нас с метрополией разделяет океан. Нас им не жалко, никаких перспектив обьединения с метрополией нет.
Видимо наш аналог из 20 века - типа Конго, Индонезия?
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:35
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?
Тут нет единого сценария. Слишком много факторов влияет. Не забываем, что и США и Австралия и Канада - бывшие колонии. У Африканских колоний все плохо. У Латиноамериканских - тоже не фонтан. У Индии все налаживатся стало не так давно. В колониях Рос империи тоже по-разному складывается.
мы колония империи, нас с метрополией разделяет океан. Нас им не жалко, никаких перспектив обьединения с метрополией нет.
Видимо наш аналог из 20 века - типа Конго, Индонезия?
У Штатов нет колоний. Наша бывшая метрополия, к большому сожалению, это Россия. И нам надо держаться от нее подальше, потому что ничем прогрессивным и полезным мы от них обогатиться не можем. И опыт показывает, что все кто сумел от этой метрополии убежать - живут гораздо лучше чем жили под ее властью. 100%-ный индикатор империи, находящейся в упадке.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:38
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