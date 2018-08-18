Додано: Нед 12 січ, 2020 21:24

artlife написав: investorkiev написав: Тут вообще есть историки-экономисты?

Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий? Тут вообще есть историки-экономисты?Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?

Ох и тролляка. Провокатор. Вы мне лучше скажите, если цены на Крушу вырастут на 30% в 2020, вырастут ли они на Липках и на сколько? А если не вырастут, значит ли это, что Липки будут всего на 30% дороже Круш? Ох и тролляка. Провокатор. Вы мне лучше скажите, если цены на Крушу вырастут на 30% в 2020, вырастут ли они на Липках и на сколько? А если не вырастут, значит ли это, что Липки будут всего на 30% дороже Круш?

сложный вопрос.Можно сказать так: тогда цены на Липках не выростут, но начнутся продажи по текущим ценам.На сегодня почти все что на Липках - неликвид и продается очень сложно и долго.За исключением: 10 самых свежих домов с модными МОПами и единичек небольшой площади (в т.ч. в кирпичных хрущах) возле метро. В этих сегментах цены тоже выросли с 2016 года и рынок движется.В домах 90х и начала 2000х, которых на Липках полно, где квартиры по 150+ кв.м. и мегаремонт "пшонкастайл" двадцатилетней давности с телевизорами с ЭЛТ сейчас что-то продать - из разряда фантастики. Либо нужно очень понижаться по цене, что не возможно для продавцов, учитывая что они вбухали 300куе+ в саму недвигу и еще 100куе+ в ремонт, а покупателей на такую прэлэсть тупо нет, нет и арендаторов.