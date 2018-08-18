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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2714271527162717

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 284
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:51

  investorkiev написав:
  artlife написав:Ох и тролляка. Провокатор. Вы мне лучше скажите, если цены на Крушу вырастут на 30% в 2020, вырастут ли они на Липках и на сколько? А если не вырастут, значит ли это, что Липки будут всего на 30% дороже Круш?


сложный вопрос.
Можно сказать так: тогда цены на Липках не выростут, но начнутся продажи по текущим ценам.
На сегодня почти все что на Липках - неликвид и продается очень сложно и долго.

За исключением: 10 самых свежих домов с модными МОПами и единичек небольшой площади (в т.ч. в кирпичных хрущах) возле метро. В этих сегментах цены тоже выросли с 2016 года и рынок движется.

В домах 90х и начала 2000х, которых на Липках полно, где квартиры по 150+ кв.м. и мегаремонт "пшонкастайл" двадцатилетней давности с телевизорами с ЭЛТ сейчас что-то продать - из разряда фантастики. Либо нужно очень понижаться по цене, что не возможно для продавцов, учитывая что они вбухали 300куе+ в саму недвигу и еще 100куе+ в ремонт, а покупателей на такую прэлэсть тупо нет, нет и арендаторов.


Виден человек со знанием дела. Наверное, Вы управляете чьей-то недвижимостью. :wink:

Вот конкретный пример шлачка на Шелковичной 10, продаётся давно:
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... 69573.html

Как Вы думаете, какая будет реальная цена продажи? Тысяч 240? И, если Вы ориентируетесь, сколько стоил бы московский аналог? Спасибо.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:12

  airmax78 написав:investorkiev Вы миниотель забираете? https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 66314.html

панелька с вертикальной разводкой, счёт за отопление космос, тот случай когда потраченные деньги не соответствуют локации и дому
Унуноктий
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