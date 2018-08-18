Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Из вашего подъезда уже прогнали хостел?
после твоего демарша всё рухнуло... но мы его додавим... при президенте Зеленском корупция разрушается постепенно p/s/ уже жалею что отговорил тебя делать ремонт в квартире... так бы ходиди бы к друг другу на пиво в трениках и майках алкоголичках)
А сколько сейчас моя квартира стоит? Если все еще меньше 180К - то я бы спился с горя уже.
наш дом дешевеет, уже во дворе нет тех статусных авто как раньше... вернее авто остались те же просто на 10 лет старше... губастых тёлочек и китайцев посольских стало меньше я наверное тут поживу ещё лет 5-8 и буду сваливать отсюда, просто жду пока дети подрастут и мне не будет нужна такая большая квартира, продам и куплю двушку в доме поновее
Унуноктий написав:после твоего демарша всё рухнуло... но мы его додавим... при президенте Зеленском корупция разрушается постепенно p/s/ уже жалею что отговорил тебя делать ремонт в квартире... так бы ходиди бы к друг другу на пиво в трениках и майках алкоголичках)
А сколько сейчас моя квартира стоит? Если все еще меньше 180К - то я бы спился с горя уже.
наш дом дешевеет, уже во дворе нет тех статусных авто как раньше... вернее авто остались те же просто на 10 лет старше... губастых тёлочек и китайцев посольских стало меньше я наверное тут поживу ещё лет 5-8 и буду сваливать отсюда, просто жду пока дети подрастут и мне не будет нужна такая большая квартира, продам и куплю двушку в доме поновее
Печально. Как же это печально. А в 2008м - этот комплекс был недостижимой мечтой.
Как Вы думаете, какая будет реальная цена продажи? Тысяч 240? И, если Вы ориентируетесь, сколько стоил бы московский аналог? Спасибо.
Я управляю только недвижимостью своей лично и членов моей семьи, просто ее много, поэтому опыт приходит быстро.
По ссылке - типичный пример неликвида.
Если бы был 1 этаж, то можно было бы продать под офис какой нибудь нотариальной конторе, адвокату, приемной депутата, и т.д. Но тут 3 этаж. Бабушкин ремонт.
Для жизни никто такое не возьмет.
Взял бы какой нибудь чиновник для встреч с любовницей, но ему для этого не нужно 100 кв.м, максимум 50, ну 60. Плюс ему нужно здесь и сейчас, а тут бабушатник - нужно минимум 6 месяцев долбаться с ремонтом.
Единственный вариант который я вижу - разделить ее на 2-3 отдельных «номера» и сдавать посуточно через аирбнб. Но не знаю насколько это возможно - может там строгая УК, или влиятельные соседи которые начнут вставлять палки в колеса. Тут «камерность» улицы и дома играет в минус а не в плюс, в отличае от например ул.Бассейной, где никто уже не живет, все сдается под посуточную или под офисы, делай что хочешь, всем пофигу.
Я бы оценил ее в 180куе, ну может в 200куе, и то если повезет. По выставленному ценнику она будет висеть годами, до следущего кризиса, когда цены снова обвалятся, тоесть не продастся никогда.
Понимаете, люди с деньгами уже такое не покупают. Такое могут купить люди без денег, которым случайно привалило например наследство.
Посмотрите на Аирмакса - он чел с деньгами, прочуствовал как зарабатывается каждая пачечка франклинов, его тянет только в модный МОП. Конговец живет в похожем доме, но он купит только если будет цена дешевле плинтуса. Сержик вон за заработанный полтос такие требования выставляет к форме комнат и высоте окон, как Майкл Джексон перед концертом.
В Мск на порядки больше шальных денег, там может купить заезжий бай из Казахстана, богатый индус в бегах, вы не представляете сколько людей с деньгами со всего мира притягивает Мск. Может не так много как Ньюйорк, но нам и не снилось. Да и какой нибудь сибиряк-нефтяник может купить дочке «шоб жила на Арбате, и друзьям об этом похвастаться в бане после охоты с вертолета на медведя».
Там есть категории покупателей/арендаторов, которые рассматривают только 5-10 улиц первой линии и все.
Например по стритритейлу, мне рассказывали, что есть многолетняя очередь арендаторов, которые ждут по 2-3 года в очереди в надежде перебить цену и выхватить магазин. Они по другому не могут. Как луивиттон не может открыть магазин нигде иначе, кроме как в Пассаже, так условный Тиффани или Графф не могут открыться нигде кроме Условной Тверской. А таких брендов, хотящих зайти в Мск 1000, а помещений на этих улицах всего 500. Логика надеюсь ясна. Вот и томятся бедняги в ожидании возможности упасть в ноги хозяину недвижимости чтобы он выгнал хьюгобосс и пустил их.
Спасибо за ответ, читается с удовольствием. Чувствуется свобода мазка маститого мастера пера. Пытаюсь представить портрет целевой аудитории такой квартиры - бизнесмен лет 50-60, из облцентра, с традиционными вкусами, который в молодости мечтал жить на Институтской, возле Мариинского парка и Администрации Президента. Типа барабашова. Кстати, по внешним признакам, Ангела Меркель живёт в подобном доме. Вряд ли ей нужен модный моп и 6 квартир на этаже. Но с ценником 1800 за метр не согласен. Получается, чуть дороже круш?
Востаннє редагувалось artlife в Нед 12 січ, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
К сожалению. Надеемся что 2020 и 2021 станут годом дефицита жилья. Укрбуд и Оркада выпали из рынка, а это порядка 30 домов ежегодно не введется. Может еще кто из крупных выпадет, плюс общее замедление строек.
artlife написав:Спасибо за ответ, читается с удовольствием. Чувствуется свобода мазка маститого мастера пера. Пытаюсь представить портрет целевой аудитории такой квартиры - бизнесмен лет 50-60, из облцентра, с традиционными вкусами, который в молодости мечтал жить на Институтской, возле Мариинского парка и Администрации Президента. Типа барабашова. Кстати, по внешним признакам, Ангела Меркель живёт в подобном доме. Вряд ли ей нужен модный моп и 6 квартир на этаже. Но с ценником 1800 за метр не согласен. Получается, чуть дороже круш?
Круши - это машины по производству денег. А эта квартира - антиквариат. Можно, конечно, если сильно повезет, и дорого продать, а можно и дальше продавать годами па3000 за метр.