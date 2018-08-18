RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27162717271827192720>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 284
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:51

  investorkiev написав:По ссылке - типичный пример неликвида.

Если бы был 1 этаж, то можно было бы продать под офис какой нибудь нотариальной конторе, адвокату, приемной депутата, и т.д.
Но тут 3 этаж. Бабушкин ремонт.

Для жизни никто такое не возьмет.

У этой квартиры есть шанс. Депутат с семьей. Вот-вот и у депутатов из фракции СН - бывших нищебродов, начнут появляться такие деньги.
airmax78
 
Повідомлень: 33053
З нами з: 25.10.12
Подякував: 836 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей.
Педикюрщица, к которой я хожу, подняла цены на 25%, и это в гривне.
Аренда за год выросла на 5%-10%.

Значит ли это что аренда сейчас недооценена?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 06.03.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:55

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Из вашего подъезда уже прогнали хостел?

после твоего демарша всё рухнуло... но мы его додавим... при президенте Зеленском корупция разрушается постепенно
p/s/ уже жалею что отговорил тебя делать ремонт в квартире... так бы ходиди бы к друг другу на пиво в трениках и майках алкоголичках)

А сколько сейчас моя квартира стоит? Если все еще меньше 180К - то я бы спился с горя уже.

наш дом дешевеет, уже во дворе нет тех статусных авто как раньше... вернее авто остались те же просто на 10 лет старше...
губастых тёлочек и китайцев посольских стало меньше
я наверное тут поживу ещё лет 5-8 и буду сваливать отсюда, просто жду пока дети подрастут и мне не будет нужна такая большая квартира, продам и куплю двушку в доме поновее
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20779
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:59

  investorkiev написав:Вести с полей.
Педикюрщица, к которой я хожу, подняла цены на 25%, и это в гривне.
Аренда за год выросла на 5%-10%.

Значит ли это что аренда сейчас недооценена?

аренда относительно средней зарплаты только вниз... всё таки переизбыток настроенного жилья даёт себя знать
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... rrency=UAH
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20779
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:03

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:после твоего демарша всё рухнуло... но мы его додавим... при президенте Зеленском корупция разрушается постепенно
p/s/ уже жалею что отговорил тебя делать ремонт в квартире... так бы ходиди бы к друг другу на пиво в трениках и майках алкоголичках)

А сколько сейчас моя квартира стоит? Если все еще меньше 180К - то я бы спился с горя уже.

наш дом дешевеет, уже во дворе нет тех статусных авто как раньше... вернее авто остались те же просто на 10 лет старше...
губастых тёлочек и китайцев посольских стало меньше
я наверное тут поживу ещё лет 5-8 и буду сваливать отсюда, просто жду пока дети подрастут и мне не будет нужна такая большая квартира, продам и куплю двушку в доме поновее

Печально. Как же это печально. А в 2008м - этот комплекс был недостижимой мечтой.
airmax78
 
Повідомлень: 33053
З нами з: 25.10.12
Подякував: 836 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:03

  investorkiev написав:
  artlife написав:Виден человек со знанием дела. Наверное, Вы управляете чьей-то недвижимостью. :wink:

Вот конкретный пример шлачка на Шелковичной 10, продаётся давно:
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... 69573.html

Как Вы думаете, какая будет реальная цена продажи? Тысяч 240? И, если Вы ориентируетесь, сколько стоил бы московский аналог? Спасибо.


Я управляю только недвижимостью своей лично и членов моей семьи, просто ее много, поэтому опыт приходит быстро.

По ссылке - типичный пример неликвида.

Если бы был 1 этаж, то можно было бы продать под офис какой нибудь нотариальной конторе, адвокату, приемной депутата, и т.д.
Но тут 3 этаж. Бабушкин ремонт.

Для жизни никто такое не возьмет.

Взял бы какой нибудь чиновник для встреч с любовницей, но ему для этого не нужно 100 кв.м, максимум 50, ну 60. Плюс ему нужно здесь и сейчас, а тут бабушатник - нужно минимум 6 месяцев долбаться с ремонтом.

Единственный вариант который я вижу - разделить ее на 2-3 отдельных «номера» и сдавать посуточно через аирбнб. Но не знаю насколько это возможно - может там строгая УК, или влиятельные соседи которые начнут вставлять палки в колеса.
Тут «камерность» улицы и дома играет в минус а не в плюс, в отличае от например ул.Бассейной, где никто уже не живет, все сдается под посуточную или под офисы, делай что хочешь, всем пофигу.

Я бы оценил ее в 180куе, ну может в 200куе, и то если повезет. По выставленному ценнику она будет висеть годами, до следущего кризиса, когда цены снова обвалятся, тоесть не продастся никогда.

Понимаете, люди с деньгами уже такое не покупают. Такое могут купить люди без денег, которым случайно привалило например наследство.

Посмотрите на Аирмакса - он чел с деньгами, прочуствовал как зарабатывается каждая пачечка франклинов, его тянет только в модный МОП.
Конговец живет в похожем доме, но он купит только если будет цена дешевле плинтуса.
Сержик вон за заработанный полтос такие требования выставляет к форме комнат и высоте окон, как Майкл Джексон перед концертом.

В Мск на порядки больше шальных денег, там может купить заезжий бай из Казахстана, богатый индус в бегах, вы не представляете сколько людей с деньгами со всего мира притягивает Мск. Может не так много как Ньюйорк, но нам и не снилось. Да и какой нибудь сибиряк-нефтяник может купить дочке «шоб жила на Арбате, и друзьям об этом похвастаться в бане после охоты с вертолета на медведя».

Там есть категории покупателей/арендаторов, которые рассматривают только 5-10 улиц первой линии и все.

Например по стритритейлу, мне рассказывали, что есть многолетняя очередь арендаторов, которые ждут по 2-3 года в очереди в надежде перебить цену и выхватить магазин. Они по другому не могут. Как луивиттон не может открыть магазин нигде иначе, кроме как в Пассаже, так условный Тиффани или Графф не могут открыться нигде кроме Условной Тверской. А таких брендов, хотящих зайти в Мск 1000, а помещений на этих улицах всего 500. Логика надеюсь ясна. Вот и томятся бедняги в ожидании возможности упасть в ноги хозяину недвижимости чтобы он выгнал хьюгобосс и пустил их.


Спасибо за ответ, читается с удовольствием. Чувствуется свобода мазка маститого мастера пера.:D
Пытаюсь представить портрет целевой аудитории такой квартиры - бизнесмен лет 50-60, из облцентра, с традиционными вкусами, который в молодости мечтал жить на Институтской, возле Мариинского парка и Администрации Президента. Типа барабашова.
Кстати, по внешним признакам, Ангела Меркель живёт в подобном доме. Вряд ли ей нужен модный моп и 6 квартир на этаже.
Но с ценником 1800 за метр не согласен. Получается, чуть дороже круш?
Востаннє редагувалось artlife в Нед 12 січ, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
Повідомлень: 133
З нами з: 07.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, а эти цены и квартиры: http://golosievo.com.ua/ru/kvartiry/ceny/ актуальны?
airmax78
 
Повідомлень: 33053
З нами з: 25.10.12
Подякував: 836 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:07

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:Вести с полей.
Педикюрщица, к которой я хожу, подняла цены на 25%, и это в гривне.
Аренда за год выросла на 5%-10%.

Значит ли это что аренда сейчас недооценена?

аренда относительно средней зарплаты только вниз... всё таки переизбыток настроенного жилья даёт себя знать
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... rrency=UAH
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1


К сожалению.
Надеемся что 2020 и 2021 станут годом дефицита жилья. Укрбуд и Оркада выпали из рынка, а это порядка 30 домов ежегодно не введется. Может еще кто из крупных выпадет, плюс общее замедление строек.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 06.03.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:11

  airmax78 написав:Кстати, а эти цены и квартиры: http://golosievo.com.ua/ru/kvartiry/ceny/ актуальны?

думаю что нет, отдела продаж давно нет в комплексе, однушку на 21 этаже за 60 000 я бы и сам купил
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20779
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:13

  artlife написав:Спасибо за ответ, читается с удовольствием. Чувствуется свобода мазка маститого мастера пера.:D
Пытаюсь представить портрет целевой аудитории такой квартиры - бизнесмен лет 50-60, из облцентра, с традиционными вкусами, который в молодости мечтал жить на Институтской, возле Мариинского парка и Администрации Президента. Типа барабашова.
Кстати, по внешним признакам, Ангела Меркель живёт в подобном доме. Вряд ли ей нужен модный моп и 6 квартир на этаже.
Но с ценником 1800 за метр не согласен. Получается, чуть дороже круш?

Круши - это машины по производству денег. А эта квартира - антиквариат. Можно, конечно, если сильно повезет, и дорого продать, а можно и дальше продавать годами па3000 за метр.
airmax78
 
Повідомлень: 33053
З нами з: 25.10.12
Подякував: 836 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 27162717271827192720>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, investorkiev, komp і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1739, 1740, 1741
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17403 2780974
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 22:47
investorkiev
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190660
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.