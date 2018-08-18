Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
К сожалению. Надеемся что 2020 и 2021 станут годом дефицита жилья. Укрбуд и Оркада выпали из рынка, а это порядка 30 домов ежегодно не введется. Может еще кто из крупных выпадет, плюс общее замедление строек.
ты только заречный и галактику посмотри сколько там квартир+навигатор что ещё из крупного? файна таун опять же
Проехал сегодня мимо аурума и потом дальше по Малевича. В ауруме за последнюю неделю еще больше угандошили внешний вид чем неделю назад по фотке Трибеки,некоторые уникумы тупо раздолбали проем и вставили вообще панорамное окно.....причем кажется белого цвета.....если то не защитная белая пленка а цвет рамы то полный ппц....так это дом даже не заселен вообще....
А вот на малевича 75-77 ахрененный дом построили. Реально зачет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Как Вы думаете, какая будет реальная цена продажи? Тысяч 240? И, если Вы ориентируетесь, сколько стоил бы московский аналог? Спасибо.
Я управляю только недвижимостью своей лично и членов моей семьи, просто ее много, поэтому опыт приходит быстро.
По ссылке - типичный пример неликвида.
Если бы был 1 этаж, то можно было бы продать под офис какой нибудь нотариальной конторе, адвокату, приемной депутата, и т.д. Но тут 3 этаж. Бабушкин ремонт.
Для жизни никто такое не возьмет.
Взял бы какой нибудь чиновник для встреч с любовницей, но ему для этого не нужно 100 кв.м, максимум 50, ну 60. Плюс ему нужно здесь и сейчас, а тут бабушатник - нужно минимум 6 месяцев долбаться с ремонтом.
Единственный вариант который я вижу - разделить ее на 2-3 отдельных «номера» и сдавать посуточно через аирбнб. Но не знаю насколько это возможно - может там строгая УК, или влиятельные соседи которые начнут вставлять палки в колеса. Тут «камерность» улицы и дома играет в минус а не в плюс, в отличае от например ул.Бассейной, где никто уже не живет, все сдается под посуточную или под офисы, делай что хочешь, всем пофигу.
Я бы оценил ее в 180куе, ну может в 200куе, и то если повезет. По выставленному ценнику она будет висеть годами, до следущего кризиса, когда цены снова обвалятся, тоесть не продастся никогда.
Понимаете, люди с деньгами уже такое не покупают. Такое могут купить люди без денег, которым случайно привалило например наследство.
Посмотрите на Аирмакса - он чел с деньгами, прочуствовал как зарабатывается каждая пачечка франклинов, его тянет только в модный МОП. Конговец живет в похожем доме, но он купит только если будет цена дешевле плинтуса. Сержик вон за заработанный полтос такие требования выставляет к форме комнат и высоте окон, как Майкл Джексон перед концертом.
В Мск на порядки больше шальных денег, там может купить заезжий бай из Казахстана, богатый индус в бегах, вы не представляете сколько людей с деньгами со всего мира притягивает Мск. Может не так много как Ньюйорк, но нам и не снилось. Да и какой нибудь сибиряк-нефтяник может купить дочке «шоб жила на Арбате, и друзьям об этом похвастаться в бане после охоты с вертолета на медведя».
Там есть категории покупателей/арендаторов, которые рассматривают только 5-10 улиц первой линии и все.
Например по стритритейлу, мне рассказывали, что есть многолетняя очередь арендаторов, которые ждут по 2-3 года в очереди в надежде перебить цену и выхватить магазин. Они по другому не могут. Как луивиттон не может открыть магазин нигде иначе, кроме как в Пассаже, так условный Тиффани или Графф не могут открыться нигде кроме Условной Тверской. А таких брендов, хотящих зайти в Мск 1000, а помещений на этих улицах всего 500. Логика надеюсь ясна. Вот и томятся бедняги в ожидании возможности упасть в ноги хозяину недвижимости чтобы он выгнал хьюгобосс и пустил их.
Спасибо за ответ, читается с удовольствием. Чувствуется свобода мазка маститого мастера пера. Пытаюсь представить портрет целевой аудитории такой квартиры - бизнесмен лет 50-60, из облцентра, с традиционными вкусами, который в молодости мечтал жить на Институтской, возле Мариинского парка и Администрации Президента. Типа барабашова. Кстати, по внешним признакам, Ангела Меркель живёт в подобном доме. Вряд ли ей нужен модный моп и 6 квартир на этаже. Но с ценником 1800 за метр не согласен. Получается, чуть дороже круш?
Да, чуть дороже Круш, и что? Годичный киа спортедж стоит даже дороже 15летнего порш кайен битурбо, не смотря на все навороты порша, подогрев руля, панорамную крышу и т.д. И продать при этом годичный киа проще чем 15летний порш бирурбо 6.0, даже если у них одинаковый пробег (например потому что порш был 7й машиной в семье и стоял в гараже). Почему? Потому что на годичный киа есть четко выраженная ЦА, и ее много. Кто ЦА 15тилетнего порша со всеми его наворотами? Человек с баблом не купит порш старой модели - это еще хуже чем новая тоета камри, типа «обедневшая буржуазия», ни в одну тусовку не примут. Чел без денег но с мозгами - не купит бо обслуживание дорого. Купит только чел без денег, без мозгов, но который случайно намутил нужную сумму, типа нашего форумного Васеньки. Таких мало (потому что обычно бабло к ним не попадает вообще).
Круша вся, готовая для жизни, с адекватным круше ремонтом, стоит да, 1.6куе/м, но это всего 60куе/квартира.
Тут же тулят за 300куе квартиру+100куе нужно в адекватный ей ремонт. За 400куе выбор вариантов уже очень приличный.
Или посчитайте доходным методом. Круша сдается легко за 11000грн. Сдастся ли эта квартира за 33000грн/мес? Очень сомневаюсь, по крайней мере не легко и не быстро. Нужно антонивса спросить, он спец по такому неликвиду. Итого цена Круша*3= все те же 180куе
Жека79 написав:Проехал сегодня мимо аурума и потом дальше по Малевича. В ауруме за последнюю неделю еще больше угандошили внешний вид чем неделю назад по фотке Трибеки,некоторые уникумы тупо раздолбали проем и вставили вообще панорамное окно.....причем кажется белого цвета.....если то не защитная белая пленка а цвет рамы то полный ппц....так это дом даже не заселен вообще....
А вот на малевича 75-77 ахрененный дом построили. Реально зачет.
У Аурума есть один большой плюс: его вблизи почти ниоткуда не видно. Только когда едешь по Жилянской. Все.