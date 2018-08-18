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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2717271827192720>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 284
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:14

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Кстати, а эти цены и квартиры: http://golosievo.com.ua/ru/kvartiry/ceny/ актуальны?

думаю что нет, отдела продаж давно нет в комплексе, однушку на 21 этаже за 60 000 я бы и сам купил

Я думаю стоит позвонить, узнать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:16

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:Вести с полей.
Педикюрщица, к которой я хожу, подняла цены на 25%, и это в гривне.
Аренда за год выросла на 5%-10%.

Значит ли это что аренда сейчас недооценена?

аренда относительно средней зарплаты только вниз... всё таки переизбыток настроенного жилья даёт себя знать
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... rrency=UAH
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1


К сожалению.
Надеемся что 2020 и 2021 станут годом дефицита жилья. Укрбуд и Оркада выпали из рынка, а это порядка 30 домов ежегодно не введется. Может еще кто из крупных выпадет, плюс общее замедление строек.

ты только заречный и галактику посмотри сколько там квартир+навигатор
что ещё из крупного? файна таун опять же
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:17

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Кстати, а эти цены и квартиры: http://golosievo.com.ua/ru/kvartiry/ceny/ актуальны?

думаю что нет, отдела продаж давно нет в комплексе, однушку на 21 этаже за 60 000 я бы и сам купил

Я думаю стоит позвонить, узнать.

позвоню завтра, но согласись что однуха на 21 этаже за 60000 это хорошая цена, с учётом того что в патриотике однуха 40 000 стоит
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:19

Проехал сегодня мимо аурума и потом дальше по Малевича. В ауруме за последнюю неделю еще больше угандошили внешний вид чем неделю назад по фотке Трибеки,некоторые уникумы тупо раздолбали проем и вставили вообще панорамное окно.....причем кажется белого цвета.....если то не защитная белая пленка а цвет рамы то полный ппц....так это дом даже не заселен вообще....

А вот на малевича 75-77 ахрененный дом построили. Реально зачет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:20

  artlife написав:
  investorkiev написав:
  artlife написав:Виден человек со знанием дела. Наверное, Вы управляете чьей-то недвижимостью. :wink:

Вот конкретный пример шлачка на Шелковичной 10, продаётся давно:
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... 69573.html

Как Вы думаете, какая будет реальная цена продажи? Тысяч 240? И, если Вы ориентируетесь, сколько стоил бы московский аналог? Спасибо.


Я управляю только недвижимостью своей лично и членов моей семьи, просто ее много, поэтому опыт приходит быстро.

По ссылке - типичный пример неликвида.

Если бы был 1 этаж, то можно было бы продать под офис какой нибудь нотариальной конторе, адвокату, приемной депутата, и т.д.
Но тут 3 этаж. Бабушкин ремонт.

Для жизни никто такое не возьмет.

Взял бы какой нибудь чиновник для встреч с любовницей, но ему для этого не нужно 100 кв.м, максимум 50, ну 60. Плюс ему нужно здесь и сейчас, а тут бабушатник - нужно минимум 6 месяцев долбаться с ремонтом.

Единственный вариант который я вижу - разделить ее на 2-3 отдельных «номера» и сдавать посуточно через аирбнб. Но не знаю насколько это возможно - может там строгая УК, или влиятельные соседи которые начнут вставлять палки в колеса.
Тут «камерность» улицы и дома играет в минус а не в плюс, в отличае от например ул.Бассейной, где никто уже не живет, все сдается под посуточную или под офисы, делай что хочешь, всем пофигу.

Я бы оценил ее в 180куе, ну может в 200куе, и то если повезет. По выставленному ценнику она будет висеть годами, до следущего кризиса, когда цены снова обвалятся, тоесть не продастся никогда.

Понимаете, люди с деньгами уже такое не покупают. Такое могут купить люди без денег, которым случайно привалило например наследство.

Посмотрите на Аирмакса - он чел с деньгами, прочуствовал как зарабатывается каждая пачечка франклинов, его тянет только в модный МОП.
Конговец живет в похожем доме, но он купит только если будет цена дешевле плинтуса.
Сержик вон за заработанный полтос такие требования выставляет к форме комнат и высоте окон, как Майкл Джексон перед концертом.

В Мск на порядки больше шальных денег, там может купить заезжий бай из Казахстана, богатый индус в бегах, вы не представляете сколько людей с деньгами со всего мира притягивает Мск. Может не так много как Ньюйорк, но нам и не снилось. Да и какой нибудь сибиряк-нефтяник может купить дочке «шоб жила на Арбате, и друзьям об этом похвастаться в бане после охоты с вертолета на медведя».

Там есть категории покупателей/арендаторов, которые рассматривают только 5-10 улиц первой линии и все.

Например по стритритейлу, мне рассказывали, что есть многолетняя очередь арендаторов, которые ждут по 2-3 года в очереди в надежде перебить цену и выхватить магазин. Они по другому не могут. Как луивиттон не может открыть магазин нигде иначе, кроме как в Пассаже, так условный Тиффани или Графф не могут открыться нигде кроме Условной Тверской. А таких брендов, хотящих зайти в Мск 1000, а помещений на этих улицах всего 500. Логика надеюсь ясна. Вот и томятся бедняги в ожидании возможности упасть в ноги хозяину недвижимости чтобы он выгнал хьюгобосс и пустил их.


Спасибо за ответ, читается с удовольствием. Чувствуется свобода мазка маститого мастера пера.:D
Пытаюсь представить портрет целевой аудитории такой квартиры - бизнесмен лет 50-60, из облцентра, с традиционными вкусами, который в молодости мечтал жить на Институтской, возле Мариинского парка и Администрации Президента. Типа барабашова.
Кстати, по внешним признакам, Ангела Меркель живёт в подобном доме. Вряд ли ей нужен модный моп и 6 квартир на этаже.
Но с ценником 1800 за метр не согласен. Получается, чуть дороже круш?


Да, чуть дороже Круш, и что?
Годичный киа спортедж стоит даже дороже 15летнего порш кайен битурбо, не смотря на все навороты порша, подогрев руля, панорамную крышу и т.д.
И продать при этом годичный киа проще чем 15летний порш бирурбо 6.0, даже если у них одинаковый пробег (например потому что порш был 7й машиной в семье и стоял в гараже).
Почему?
Потому что на годичный киа есть четко выраженная ЦА, и ее много.
Кто ЦА 15тилетнего порша со всеми его наворотами?
Человек с баблом не купит порш старой модели - это еще хуже чем новая тоета камри, типа «обедневшая буржуазия», ни в одну тусовку не примут. Чел без денег но с мозгами - не купит бо обслуживание дорого.
Купит только чел без денег, без мозгов, но который случайно намутил нужную сумму, типа нашего форумного Васеньки. Таких мало (потому что обычно бабло к ним не попадает вообще).

Круша вся, готовая для жизни, с адекватным круше ремонтом, стоит да, 1.6куе/м, но это всего 60куе/квартира.

Тут же тулят за 300куе квартиру+100куе нужно в адекватный ей ремонт.
За 400куе выбор вариантов уже очень приличный.

Или посчитайте доходным методом. Круша сдается легко за 11000грн. Сдастся ли эта квартира за 33000грн/мес? Очень сомневаюсь, по крайней мере не легко и не быстро. Нужно антонивса спросить, он спец по такому неликвиду.
Итого цена Круша*3= все те же 180куе
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:22

Какой же замечательный сайт ЛУН, все дома есть на карте, приближаешь мышкой, ничего не печатая, щелкаешь на доме и смотришь все объявления по дому.
https://flatfy.lun.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D ... 1%97%D0%B2
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:26

investorkiev
Плюсую.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:42

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Кстати, а эти цены и квартиры: http://golosievo.com.ua/ru/kvartiry/ceny/ актуальны?

думаю что нет, отдела продаж давно нет в комплексе, однушку на 21 этаже за 60 000 я бы и сам купил

А когда эти цены были актуальны, при Яныке?
И почему траходром с тремя горшками шёл по 1400 при том что видовая однуха по 1050 ?
Траходромы вообще размели или ещё есть непроданные именно застройщиком?
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 12 січ, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:42

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:если там сильное ОСББ, то ты подрочишь вприсядку

Из вашего подъезда уже прогнали хостел?

Мне кажется туда не то, что не прогнали , а расширили. И заселили людей с востока. Иначе я не могу объяснить возросшее озверение Уну в отношении востока :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:43

  Жека79 написав:Проехал сегодня мимо аурума и потом дальше по Малевича. В ауруме за последнюю неделю еще больше угандошили внешний вид чем неделю назад по фотке Трибеки,некоторые уникумы тупо раздолбали проем и вставили вообще панорамное окно.....причем кажется белого цвета.....если то не защитная белая пленка а цвет рамы то полный ппц....так это дом даже не заселен вообще....

А вот на малевича 75-77 ахрененный дом построили. Реально зачет.

У Аурума есть один большой плюс: его вблизи почти ниоткуда не видно. Только когда едешь по Жилянской. Все.
airmax78
 
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