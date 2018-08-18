investorkiev написав:

artlife написав: Виден человек со знанием дела. Наверное, Вы управляете чьей-то недвижимостью.



Вот конкретный пример шлачка на Шелковичной 10, продаётся давно:

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... 69573.html



Как Вы думаете, какая будет реальная цена продажи? Тысяч 240? И, если Вы ориентируетесь, сколько стоил бы московский аналог? Спасибо. Виден человек со знанием дела. Наверное, Вы управляете чьей-то недвижимостью.Вот конкретный пример шлачка на Шелковичной 10, продаётся давно:Как Вы думаете, какая будет реальная цена продажи? Тысяч 240? И, если Вы ориентируетесь, сколько стоил бы московский аналог? Спасибо.

Я управляю только недвижимостью своей лично и членов моей семьи, просто ее много, поэтому опыт приходит быстро.По ссылке - типичный пример неликвида.Если бы был 1 этаж, то можно было бы продать под офис какой нибудь нотариальной конторе, адвокату, приемной депутата, и т.д.Но тут 3 этаж. Бабушкин ремонт.Для жизни никто такое не возьмет.Взял бы какой нибудь чиновник для встреч с любовницей, но ему для этого не нужно 100 кв.м, максимум 50, ну 60. Плюс ему нужно здесь и сейчас, а тут бабушатник - нужно минимум 6 месяцев долбаться с ремонтом.Единственный вариант который я вижу - разделить ее на 2-3 отдельных «номера» и сдавать посуточно через аирбнб. Но не знаю насколько это возможно - может там строгая УК, или влиятельные соседи которые начнут вставлять палки в колеса.Тут «камерность» улицы и дома играет в минус а не в плюс, в отличае от например ул.Бассейной, где никто уже не живет, все сдается под посуточную или под офисы, делай что хочешь, всем пофигу.Я бы оценил ее в 180куе, ну может в 200куе, и то если повезет. По выставленному ценнику она будет висеть годами, до следущего кризиса, когда цены снова обвалятся, тоесть не продастся никогда.Понимаете, люди с деньгами уже такое не покупают. Такое могут купить люди без денег, которым случайно привалило например наследство.Посмотрите на Аирмакса - он чел с деньгами, прочуствовал как зарабатывается каждая пачечка франклинов, его тянет только в модный МОП.Конговец живет в похожем доме, но он купит только если будет цена дешевле плинтуса.Сержик вон за заработанный полтос такие требования выставляет к форме комнат и высоте окон, как Майкл Джексон перед концертом.В Мск на порядки больше шальных денег, там может купить заезжий бай из Казахстана, богатый индус в бегах, вы не представляете сколько людей с деньгами со всего мира притягивает Мск. Может не так много как Ньюйорк, но нам и не снилось. Да и какой нибудь сибиряк-нефтяник может купить дочке «шоб жила на Арбате, и друзьям об этом похвастаться в бане после охоты с вертолета на медведя».Там есть категории покупателей/арендаторов, которые рассматривают только 5-10 улиц первой линии и все.Например по стритритейлу, мне рассказывали, что есть многолетняя очередь арендаторов, которые ждут по 2-3 года в очереди в надежде перебить цену и выхватить магазин. Они по другому не могут. Как луивиттон не может открыть магазин нигде иначе, кроме как в Пассаже, так условный Тиффани или Графф не могут открыться нигде кроме Условной Тверской. А таких брендов, хотящих зайти в Мск 1000, а помещений на этих улицах всего 500. Логика надеюсь ясна. Вот и томятся бедняги в ожидании возможности упасть в ноги хозяину недвижимости чтобы он выгнал хьюгобосс и пустил их.