RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2718271927202721>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 284
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:45

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:Проехал сегодня мимо аурума и потом дальше по Малевича. В ауруме за последнюю неделю еще больше угандошили внешний вид чем неделю назад по фотке Трибеки,некоторые уникумы тупо раздолбали проем и вставили вообще панорамное окно.....причем кажется белого цвета.....если то не защитная белая пленка а цвет рамы то полный ппц....так это дом даже не заселен вообще....

А вот на малевича 75-77 ахрененный дом построили. Реально зачет.

У Аурума есть один большой плюс: его вблизи почти ниоткуда не видно. Только когда едешь по Жилянской. Все.


Вот именно, теперь когда обедаю в Гудмане, глаза режет
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 06.03.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:45

  artlife написав:Для покомнатной сдачи там маловато санузлов, всего 2 на 6 комнат. Разве что с дисконтом. Или хостел. Тогда нужно сидеть администратору и следить, чтобы кто-то не задерживался в туалете слишком долго. А так, люди будут лучше арендовать комнаты под ключ в двушках и трёшках по 5 тыс грн/комната. Там можно сидеть в туалете гораздо дольше.

я про хостел и говорил. Койки в 2-3 этажа и сотню можно заселить. :mrgreen: туалет можно сделать как на пиратском корабле. Небольшой вынос балкона и дырку в нем проделать.... :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:46

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:если там сильное ОСББ, то ты подрочишь вприсядку

Из вашего подъезда уже прогнали хостел?

Мне кажется туда не то, что не прогнали , а расширили. И заселили людей с востока. Иначе я не могу объяснить возросшее озверение Уну в отношении востока :)

Я очень сочувствую Уну. Хостел в доме - это страшное зло. Сдача квартир в аренду - это повышение опасности для проживающих в доме. Посуточная аренда - в разы более высокая опасность. А устроить в доме хостел - это наказать весь подъезд.
airmax78
 
Повідомлень: 33054
З нами з: 25.10.12
Подякував: 836 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:51

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Еще перечитал архив форума 16-ого года, когда на купивших смотрели как на идиотов. Не буду цитировать. Единственное приведу две ссылки.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016071 ... f006ad.jpg
https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
В продаже квартира на 14 этаже 37 метров, которые шли еще дешевле.

Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй.
P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.

Вы не только читателей запутали своими фантазиями о якобы покупках и когда за что топили, но и сами запутались.
Переобувка задним числом в прыжке зафиксирована.
viewtopic.php?p=3918357#p3918357
Vlad442
 
Повідомлень: 5963
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:00

airmax78 так а чего вы ожидали? там только одного взгляда на комплекс хватит для того чтобы понять что это гетто в самом недалеком будущем
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 388
З нами з: 09.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:00

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй.
P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.

Вы не только читателей запутали своими фантазиями о якобы покупках и когда за что топили, но и сами запутались.
Переобувка задним числом в прыжке зафиксирована.
viewtopic.php?p=3918357#p3918357

Я же исправил. В декабре 16го, признаю, был еще упоротым обвалистом. Но в апреле 2017го уже переобулся, о чем заявил.
airmax78
 
Повідомлень: 33054
З нами з: 25.10.12
Подякував: 836 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:05

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй.
P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.

Вы не только читателей запутали своими фантазиями о якобы покупках и когда за что топили, но и сами запутались.
Переобувка задним числом в прыжке зафиксирована.
viewtopic.php?p=3918357#p3918357

Я же исправил. В декабре 16го, признаю, был еще упоротым обвалистом. Но в апреле 2017го уже переобулся, о чем заявил.

я если честно в Оранж вложился только потому что там за 14000 взял смарт квартиру 29 квадратов товарищ у которого денег вообще не біло по сравнению со мной
я решил что 19000 за полноценную однуху для меня небольшие деньги, даже если после здачи я её выставляю за 30000 (39 квадратов) она продастся
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20780
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:40

  airmax78 написав:Я очень сочувствую Уну. Хостел в доме - это страшное зло. Сдача квартир в аренду - это повышение опасности для проживающих в доме. Посуточная аренда - в разы более высокая опасность. А устроить в доме хостел - это наказать весь подъезд.

Это с вашей точки зрения. А сточки зрения жителей хостела, многодетная семья Уну, вечно шумящая - это зло :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:50

Нашел московские аналоги той киевской квартиры на Шелковичной.

Квартира в Киеве:
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9337 ... nal_rank_3

Квартиры в Москве:
https://www.cian.ru/sale/flat/223984485/
https://www.cian.ru/sale/flat/202310113/

И там и там хотелки, но соотношение хотелок показывает, в 2 раза.

Интересно соотношение аналогов Круш.
artlife
 
Повідомлень: 135
З нами з: 07.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:53

  artlife написав:Нашел московские аналоги той киевской квартиры на Шелковичной.

Квартира в Киеве:
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9337 ... nal_rank_3

Квартиры в Москве:
https://www.cian.ru/sale/flat/223984485/
https://www.cian.ru/sale/flat/202310113/

И там и там хотелки, но соотношение хотелок показывает, в 2 раза.

Интересно соотношение аналогов Круш.

гляньте лучше СПБ. Больше перспектив роста там.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2718271927202721>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1739, 1740, 1741
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17403 2781068
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 22:47
investorkiev
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190661
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9921
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.