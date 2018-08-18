Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Проехал сегодня мимо аурума и потом дальше по Малевича. В ауруме за последнюю неделю еще больше угандошили внешний вид чем неделю назад по фотке Трибеки,некоторые уникумы тупо раздолбали проем и вставили вообще панорамное окно.....причем кажется белого цвета.....если то не защитная белая пленка а цвет рамы то полный ппц....так это дом даже не заселен вообще....
А вот на малевича 75-77 ахрененный дом построили. Реально зачет.
У Аурума есть один большой плюс: его вблизи почти ниоткуда не видно. Только когда едешь по Жилянской. Все.
Вот именно, теперь когда обедаю в Гудмане, глаза режет
artlife написав:Для покомнатной сдачи там маловато санузлов, всего 2 на 6 комнат. Разве что с дисконтом. Или хостел. Тогда нужно сидеть администратору и следить, чтобы кто-то не задерживался в туалете слишком долго. А так, люди будут лучше арендовать комнаты под ключ в двушках и трёшках по 5 тыс грн/комната. Там можно сидеть в туалете гораздо дольше.
я про хостел и говорил. Койки в 2-3 этажа и сотню можно заселить. туалет можно сделать как на пиратском корабле. Небольшой вынос балкона и дырку в нем проделать....
Унуноктий написав:если там сильное ОСББ, то ты подрочишь вприсядку
Из вашего подъезда уже прогнали хостел?
Мне кажется туда не то, что не прогнали , а расширили. И заселили людей с востока. Иначе я не могу объяснить возросшее озверение Уну в отношении востока
Я очень сочувствую Уну. Хостел в доме - это страшное зло. Сдача квартир в аренду - это повышение опасности для проживающих в доме. Посуточная аренда - в разы более высокая опасность. А устроить в доме хостел - это наказать весь подъезд.
Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй. P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.
Вы не только читателей запутали своими фантазиями о якобы покупках и когда за что топили, но и сами запутались. Переобувка задним числом в прыжке зафиксирована. viewtopic.php?p=3918357#p3918357
airmax78 написав:Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй. P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.
Вы не только читателей запутали своими фантазиями о якобы покупках и когда за что топили, но и сами запутались. Переобувка задним числом в прыжке зафиксирована. viewtopic.php?p=3918357#p3918357
Я же исправил. В декабре 16го, признаю, был еще упоротым обвалистом. Но в апреле 2017го уже переобулся, о чем заявил.
airmax78 написав:Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй. P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.
Вы не только читателей запутали своими фантазиями о якобы покупках и когда за что топили, но и сами запутались. Переобувка задним числом в прыжке зафиксирована. viewtopic.php?p=3918357#p3918357
Я же исправил. В декабре 16го, признаю, был еще упоротым обвалистом. Но в апреле 2017го уже переобулся, о чем заявил.
я если честно в Оранж вложился только потому что там за 14000 взял смарт квартиру 29 квадратов товарищ у которого денег вообще не біло по сравнению со мной я решил что 19000 за полноценную однуху для меня небольшие деньги, даже если после здачи я её выставляю за 30000 (39 квадратов) она продастся
airmax78 написав:Я очень сочувствую Уну. Хостел в доме - это страшное зло. Сдача квартир в аренду - это повышение опасности для проживающих в доме. Посуточная аренда - в разы более высокая опасность. А устроить в доме хостел - это наказать весь подъезд.
Это с вашей точки зрения. А сточки зрения жителей хостела, многодетная семья Уну, вечно шумящая - это зло