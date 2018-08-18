Додано: Пон 13 січ, 2020 01:22

artlife написав: Понаехал написав: artlife написав: Нашел московские аналоги той киевской квартиры на Шелковичной.



Квартира в Киеве:

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9337 ... nal_rank_3



Квартиры в Москве:

https://www.cian.ru/sale/flat/223984485/

https://www.cian.ru/sale/flat/202310113/



И там и там хотелки, но соотношение хотелок показывает, в 2 раза.



Интересно соотношение аналогов Круш. Нашел московские аналоги той киевской квартиры на Шелковичной.Квартира в Киеве:Квартиры в Москве:И там и там хотелки, но соотношение хотелок показывает, в 2 раза.Интересно соотношение аналогов Круш.

гляньте лучше СПБ. Больше перспектив роста там. гляньте лучше СПБ. Больше перспектив роста там.



Интересна не перспектива роста в СПБ, а соотношение двух пар: условный Печерск и условная Круша, чтобы понять, что у нас недооценено в сравнении с нормой. Интересна не перспектива роста в СПБ, а соотношение двух пар: условный Печерск и условная Круша, чтобы понять, что у нас недооценено в сравнении с нормой.

Так можно было сравнивать Киев и Мск примерно до 2007 года максимум, за счет похожей базы, похожих проблем и т.д.С тех пор мы идем назад или в лучшем случае стоим на месте в развитии, а Мск сделала рывок вперед. Сравнения не уместны.1) транспортная доступность. В Киеве четенько по ценам видно - далеко метро или в пешей доступности. Мест где метро в пешей доступности мало, поэтому они существенно дороже.Что у них? Мерия города Мск одним из своих КРI обьявила, чтобы 90% жителей имели пешую досягаемость до метро. Строится по 30 станций в год, всякие МЦК, хорды и т.д, гляньте их карту метро в 2000 и сейчас, прозреете. Итого - близость метро на цены не влияет, потому что метро ВЕЗДЕ БЛИЗКО. Более того, проклятые москали додумались до бесчеловечного: сначала на пустыре открывают станцию метро, а уже потом строят вокруг дома, ТРЦ и прочее.2) совкошлак. Украинское государство обьявило дефолт по своим социальным обязательствам и прямо говорит: сами ипитесь со своим шлачком, меняйте лифты и крыши как хотите. Естественно 99% совкошлачных домов никогда не обьединятся и не скинутся к примеру по 5000грн/с квартиры на ремонт крыши/лифта/подвала. Поэтому этот сегмент умирает как класс, более того, владеть совкошлаком у нас опасно в 10тилетней перспективе по причине его разрушения. Поэтому у нас новострои существенно дороже чем рядом совкошлак.А что за поребриком? Во первых 30% квартплаты это отчисления в фонд ремонта дома, плюс бюджет туда подливает бабла, поэтому совкошлак (кирпичный) часто дороже соседней новостройки, потому что он всегда починен, покрашен, централизовано утеплен и т.д.3) в Киеве строят очень много, при этом хаотически. Рекорд 2018 года - 1.75 млн кв.м введенного жилья, не считая области.В Мск вводится от 3.5 до 4 млн кв метров, при этом ВКЛЮЧАЯ область, которая стала Москвой (Зеленоград, Новая Москва - это как если бы у нас Ирпень и Софиевскую борщаговку присоединили к Киеву). В пропорции (5 млн чел в Киеве и 15-20 млн в МСК) получается что в Киеве строят больше.В Мск превалирует комплексная застройка территории что выравнивает цены. Тебе все равно в каком комплексе купить хату, если в любом из них есть садик, школа, поликлиника, фитнес, метро рядом и т.д.4) ипотека. Там любой работающий берет в рублях под 9% на 30 лет. Поэтому аренда низкая, а цена квартиры высокая. У нас взять квартиру в ипотеку нереально.5) у них покупки идут через аккредитив, поэтому у покупателей нет риска на стройкомпанию - выбираешь понравившийся комплекс.У нас же ты отдаешь деньги деньги дяде под честное слово достроить что-нибудь когда нибудь. Поэтому с повышением рискованости застройщиков растет цена на готовый новострой, в котлованы лезут самые отчаяные.И т.д.Сравнивать эти два города это как сравнивать бывших одноклассников. Были на встрече одноклассников спустя 20 лет? Вроде все учились вместе, учителя общие были, а у всех все по разносу. Кто-то с МБА лендлордствует, ктото с ПТУ бухает, ктото на клубнику в Польщу..