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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2020 01:03
Понаехал написав:
гляньте лучше СПБ. Больше перспектив роста там.
Интересна не перспектива роста в СПБ, а соотношение двух пар: условный Печерск тут и там и условная Круша тут и там, чтобы понять, что у нас недооценено в сравнении с нормой.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 01:22
artlife написав: Понаехал написав:
гляньте лучше СПБ. Больше перспектив роста там.
Интересна не перспектива роста в СПБ, а соотношение двух пар: условный Печерск и условная Круша, чтобы понять, что у нас недооценено в сравнении с нормой.
Так можно было сравнивать Киев и Мск примерно до 2007 года максимум, за счет похожей базы, похожих проблем и т.д.
С тех пор мы идем назад или в лучшем случае стоим на месте в развитии, а Мск сделала рывок вперед. Сравнения не уместны.
1) транспортная доступность. В Киеве четенько по ценам видно - далеко метро или в пешей доступности. Мест где метро в пешей доступности мало, поэтому они существенно дороже.
Что у них? Мерия города Мск одним из своих КРI обьявила, чтобы 90% жителей имели пешую досягаемость до метро. Строится по 30 станций в год, всякие МЦК, хорды и т.д, гляньте их карту метро в 2000 и сейчас, прозреете. Итого - близость метро на цены не влияет, потому что метро ВЕЗДЕ БЛИЗКО. Более того, проклятые москали додумались до бесчеловечного: сначала на пустыре открывают станцию метро, а уже потом строят вокруг дома, ТРЦ и прочее.
2) совкошлак. Украинское государство обьявило дефолт по своим социальным обязательствам и прямо говорит: сами ипитесь со своим шлачком, меняйте лифты и крыши как хотите. Естественно 99% совкошлачных домов никогда не обьединятся и не скинутся к примеру по 5000грн/с квартиры на ремонт крыши/лифта/подвала. Поэтому этот сегмент умирает как класс, более того, владеть совкошлаком у нас опасно в 10тилетней перспективе по причине его разрушения. Поэтому у нас новострои существенно дороже чем рядом совкошлак.
А что за поребриком? Во первых 30% квартплаты это отчисления в фонд ремонта дома, плюс бюджет туда подливает бабла, поэтому совкошлак (кирпичный) часто дороже соседней новостройки, потому что он всегда починен, покрашен, централизовано утеплен и т.д.
3) в Киеве строят очень много, при этом хаотически. Рекорд 2018 года - 1.75 млн кв.м введенного жилья, не считая области.
В Мск вводится от 3.5 до 4 млн кв метров, при этом ВКЛЮЧАЯ область, которая стала Москвой (Зеленоград, Новая Москва - это как если бы у нас Ирпень и Софиевскую борщаговку присоединили к Киеву). В пропорции (5 млн чел в Киеве и 15-20 млн в МСК) получается что в Киеве строят больше.
В Мск превалирует комплексная застройка территории что выравнивает цены. Тебе все равно в каком комплексе купить хату, если в любом из них есть садик, школа, поликлиника, фитнес, метро рядом и т.д.
4) ипотека. Там любой работающий берет в рублях под 9% на 30 лет. Поэтому аренда низкая, а цена квартиры высокая. У нас взять квартиру в ипотеку нереально.
5) у них покупки идут через аккредитив, поэтому у покупателей нет риска на стройкомпанию - выбираешь понравившийся комплекс.
У нас же ты отдаешь деньги деньги дяде под честное слово достроить что-нибудь когда нибудь. Поэтому с повышением рискованости застройщиков растет цена на готовый новострой, в котлованы лезут самые отчаяные.
И т.д.
Сравнивать эти два города это как сравнивать бывших одноклассников. Были на встрече одноклассников спустя 20 лет? Вроде все учились вместе, учителя общие были, а у всех все по разносу. Кто-то с МБА лендлордствует, ктото с ПТУ бухает, ктото на клубнику в Польщу..
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Додано: Пон 13 січ, 2020 01:26
artlife
А с чего вы решили что мне под 60, я - бизнесмен с провинции и всю свою бодрую молодость в малиновом пиджаке я мечтал въехать в сталинку рядом с ВР и АП? Причем с одним горшком на сто.кв.м?
Может я тоже хотел жить на Арбате, шо на старом,шо на Новом?
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барабашов
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Додано: Пон 13 січ, 2020 01:40
investorkiev
Офигеваю от Вашей осведомленности.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 01:43
барабашов написав:artlife
А с чего вы решили что мне под 60, я - бизнесмен с провинции и всю свою бодрую молодость в малиновом пиджаке я мечтал въехать в сталинку рядом с ВР и АП? Причем с одним горшком на сто.кв.м?
Может я тоже хотел жить на Арбате, шо на старом,шо на Новом?
Вам придется доказать обратное.
Шутка. Кстати, я писал облцентр, а не провинция, и 50-60, а не под 60.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 01:46
airmax78 написав: artlife написав:
Спасибо за ответ, читается с удовольствием. Чувствуется свобода мазка маститого мастера пера.
Пытаюсь представить портрет целевой аудитории такой квартиры - бизнесмен лет 50-60, из облцентра, с традиционными вкусами, который в молодости мечтал жить на Институтской, возле Мариинского парка и Администрации Президента. Типа барабашова.
Кстати, по внешним признакам, Ангела Меркель живёт в подобном доме. Вряд ли ей нужен модный моп и 6 квартир на этаже.
Но с ценником 1800 за метр не согласен. Получается, чуть дороже круш?
Круши - это машины по производству денег. А эта квартира - антиквариат. Можно, конечно, если сильно повезет, и дорого продать, а можно и дальше продавать годами па3000 за метр.
В жемчужина у моря есть такие жирные довоенные(!) сталинки в самом центровом центре или наши при освобождении всё раздолбали в омно?
Почём там метр именно в бабушатнике, а не логове Пидрахуя, хорошо за тыщу кв.м или нет?
У нас в таких местах,где ещё сам Ильич деда Леня и Косиор с Хатаевичем жили цены запредельны
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Додано: Пон 13 січ, 2020 01:51
Барабашов, и шо по чем там у вас? И кто это покупает? Репатриированные из Израэля граждане?
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investorkiev
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Додано: Пон 13 січ, 2020 01:56
investorkiev написав:
1) транспортная доступность. В Киеве четенько по ценам видно - далеко метро или в пешей доступности. Мест где метро в пешей доступности мало, поэтому они существенно дороже.
Что у них? Мерия города Мск одним из своих КРI обьявила, чтобы 90% жителей имели пешую досягаемость до метро. Строится по 30 станций в год, всякие МЦК, хорды и т.д, гляньте их карту метро в 2000 и сейчас, прозреете. Итого - близость метро на цены не влияет, потому что метро ВЕЗДЕ БЛИЗКО. Более того, проклятые москали додумались до бесчеловечного: сначала на пустыре открывают станцию метро, а уже потом строят вокруг дома, ТРЦ и прочее.
2) совкошлак. Украинское государство обьявило дефолт по своим социальным обязательствам и прямо говорит: сами ипитесь со своим шлачком, меняйте лифты и крыши как хотите. Естественно 99% совкошлачных домов никогда не обьединятся и не скинутся к примеру по 5000грн/с квартиры на ремонт крыши/лифта/подвала. Поэтому этот сегмент умирает как класс, более того, владеть совкошлаком у нас опасно в 10тилетней перспективе по причине его разрушения. Поэтому у нас новострои существенно дороже чем рядом совкошлак.
А что за поребриком? Во первых 30% квартплаты это отчисления в фонд ремонта дома, плюс бюджет туда подливает бабла, поэтому совкошлак (кирпичный) часто дороже соседней новостройки, потому что он всегда починен, покрашен, централизовано утеплен и т.д
1) Не просветите какая "пешая доступность" и до какого метро от Ярославского шоссе, 26(там же был забавный микрорайон с улицами Красной сосны, 10 и т. д.) или от ст. Лосиноостровская
2) Там хрущебы по Дмитриевскому шоссе снесли или утеплили? Да и 16-этажок 30-летнего возраста возле ст. Лосиноостровская было немеряно. Что с ними?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 01:59
artlife написав:investorkiev
Офигеваю от Вашей осведомленности.
Трибека российский агент. Сдать бы его в СБУ, но, к сожалению, у меня нет его фото, а в СБУ без фото заявления не принимают.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 02:06
airmax78 написав: artlife написав:investorkiev
Офигеваю от Вашей осведомленности.
Трибека российский агент. Сдать бы его в СБУ, но, к сожалению, у меня нет его фото, а в СБУ без фото заявления не принимают.
Попытка накинуть версию с дроном когда самолёт упал - выдает в нем либо кремлебота (что вряд ли) либо типичного пожирателя продуктов жизнедеятельности этих самих ботов
главное оружие рашистов - ложь
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