Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:На каком уровне цен вы бы решили, что дальше ракета сможет лететь только вниз стремительным домкратом и пришла пора сливать?
как только отыграют все 3 фактора дорожая и не появится новых факторов за дешевей - это будет апекс траектории нашей ракеты.
В реалии я бы рекомендовал задуматься над сливом если цены станут сегодняшние +30%. Не будем забывать, что сегодняшние цены - уже х1,5 - х3 от цен 2016 года.
Предлагаю зафиксировать маркер, на который всегда можно найти аналогичные предложения: крушу какую-нибудь (или что там сейчас в Киеве продается?). Метраж, состояние, цена. И следить за ценой. Когда (если?) будет +30%, порадуете нас рассказом о сливе?