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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2719272027212722

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 285
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 02:58

  investorkiev написав:
  Gastarbaiter написав:На каком уровне цен вы бы решили, что дальше ракета сможет лететь только вниз стремительным домкратом и пришла пора сливать?

как только отыграют все 3 фактора дорожая и не появится новых факторов за дешевей - это будет апекс траектории нашей ракеты.

В реалии я бы рекомендовал задуматься над сливом если цены станут сегодняшние +30%.
Не будем забывать, что сегодняшние цены - уже х1,5 - х3 от цен 2016 года.

Предлагаю зафиксировать маркер, на который всегда можно найти аналогичные предложения: крушу какую-нибудь (или что там сейчас в Киеве продается?). Метраж, состояние, цена. И следить за ценой. Когда (если?) будет +30%, порадуете нас рассказом о сливе?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О уровне зарплатЗображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:О уровне зарплат

Заодно и об уровне цен: мясо по 485-600 грн-это что?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:56

  Унуноктий написав:О уровне зарплат
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А что означает график: 3/3,4/4?
Если я, например, буду работать сантехником - я смогу совмещать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:12

  Унуноктий написав:
  BIGor написав: Доллар в Украине не нужен никому, скоро за пачку долларов в Украине будуть бить в лицо :mrgreen:

я перед НГ па25 скинул)

Забыли упомянуть, что коллегам сбросили. Разговаривают с Вами?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О-фи-геть: https://www.epravda.com.ua/publications ... pdGMv_yIeA
Я отстегнул этим ребятам в этом году 100 баксов и даже не подозревал, что это украинский стартап. Молодцы. Просто молодцы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:Какой же замечательный сайт ЛУН, все дома есть на карте, приближаешь мышкой, ничего не печатая, щелкаешь на доме и смотришь все объявления по дому.

с одним уточнением: у ЛУНа, по моим наблюдениям, объявления с ограниченного перечня сайтов... Раньше они собирали инфо отовсюду
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:05

Новости новостроев
ТОВ "Укржитлобуд", пов'язане з народними депутатами від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадимом Столаром та Дмитром Ісаєнком, у вересні отримало дозвіл на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Велика Васильківська біля входу в метро "Палац Україна".

Про це свідчить реєстр Держархбудінспекції України, передають Наші Гроші.

Йдеться про дві ділянки площею 0,64 га та 0,21 га. Перша належить "Укржитлобуду" на праві приватної власності, а другу фірма орендує у міста.

Як свідчить проект будівництва, під виглядом "багатофункціонального комплексу" буде побудовано дві житлові висотки на понад 30 поверхів загалом на майже 500 квартир. Така забудова не відповідає Генплану Києві, адже вказані ділянки є територією громадських будівель та споруд, і будувати житло на них не можна.

Висота будинків за проектом становитиме 98,5 м. Фактичний відсоток забудови ділянки становить 98%, що більш ніж утричі перевищує норматив, що складає 30%.

Крім того, за даними джерел "Наших грошей", забудовники не узгодили проектну документацію із КП "Київський метрополітен", а також не отримали висновок органу охорони культурної спадщини.


Підрядником будівництва є ТОВ "Спецмехбуд 21", яке входить до групи компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Ісаєнко є бізнес-партнером колишнього заступника керівника Департаменту містобудування КМДА, а нині девелопера Андрія Вавриша. Саме Ісаєнко у 2010 році привів Вавриша, який не мав профільної освіти, на посаду у департамент містобудування КМДА.

Проектувальником "багатофункціонального комплексу" є ПАТ "Київпроект", основним власником якого є кіпрська компанія "Трейлорі Венчерз Лімітед" (Traylory Ventures Limited), а керівником – Роман Гладуняк. Це колишній очільник Головного управління контролю за благоустроєм КМДА за часів мера Леоніда Черновецького, фігурант кримінального провадження про незаконну добудову поверхів будівлі по вул. Паньківській, 25 у Києві.

Гладуняк також є керівником ТОВ "Укржитлобуд", засновниками якого є венчурні фонди "Генезис" (30%) і "Медісон" (10%), а також ТОВ "КУА "Система капітального інвестування", що діє в інтересах венчурного фонду "Третій інвестиційний фонд СКІ" (40%), та Оксана Поляруш (20%), яка приєдналася до складу засновників у серпні.

Фонди "Генезис" та "Медісон" перебувають в управлінні ТОВ "КУА "Гарантія", єдиним власником якого з жовтня 2018 року є Вадим Столар, нинішній нардеп від ОПЗЖ.

Власниками ТОВ "КУА "СКІ" є кіпрська компанія "Валдез Лімітед" (Valdeze Limited) і Ярослав Зозуля, а керівником – Ірина Яворська.

Нагадаємо, що ТОВ "Катерпіллер" з орбіти Ісаєнка впритул до ділянки на вул. Великій Васильківській, 107-109 будує ще один житловий комплекс – ЖК Stanford на вул. Предславинській, 35, до якого багато питань як у ДАБІ, так і у правоохоронних органів.

Нещодавно "Наші гроші" писали про те, як громадська організація, що допомагає фірмам Ісаєнка та Вавриша через суд отримувати дозволи на сумнівні забудови у центрі Києва та Одеси, приєдналася також до аналогічного позову "Катерпіллера".

Как сказали бы некоторые, "пересичные своими деньгами проголосовали что и где строить".
Статус "пересичных" жильцов в данном месте понятен. Их голос я слышу
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:13

  Serg-ik написав:Как сказали бы некоторые, "пересичные своими деньгами проголосовали что и где строить".
Статус "пересичных" жильцов в данном месте понятен. Их голос я слышу

Чтобы как-то сгладить этот беспредел, скажу, что квартиры в Стенфорде нам не светят. Слишком дорого. Со старта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:20

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Как сказали бы некоторые, "пересичные своими деньгами проголосовали что и где строить".
Статус "пересичных" жильцов в данном месте понятен. Их голос я слышу

Чтобы как-то сгладить этот беспредел, скажу, что квартиры в Стенфорде нам не светят. Слишком дорого. Со старта.


какой там старт в цене?
PS4
 
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