ТОВ "Укржитлобуд", пов'язане з народними депутатами від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадимом Столаром та Дмитром Ісаєнком, у вересні отримало дозвіл на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Велика Васильківська біля входу в метро "Палац Україна".



Про це свідчить реєстр Держархбудінспекції України, передають Наші Гроші.



Йдеться про дві ділянки площею 0,64 га та 0,21 га. Перша належить "Укржитлобуду" на праві приватної власності, а другу фірма орендує у міста.



Як свідчить проект будівництва, під виглядом "багатофункціонального комплексу" буде побудовано дві житлові висотки на понад 30 поверхів загалом на майже 500 квартир. Така забудова не відповідає Генплану Києві, адже вказані ділянки є територією громадських будівель та споруд, і будувати житло на них не можна.



Висота будинків за проектом становитиме 98,5 м. Фактичний відсоток забудови ділянки становить 98%, що більш ніж утричі перевищує норматив, що складає 30%.



Крім того, за даними джерел "Наших грошей", забудовники не узгодили проектну документацію із КП "Київський метрополітен", а також не отримали висновок органу охорони культурної спадщини.





Підрядником будівництва є ТОВ "Спецмехбуд 21", яке входить до групи компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Ісаєнко є бізнес-партнером колишнього заступника керівника Департаменту містобудування КМДА, а нині девелопера Андрія Вавриша. Саме Ісаєнко у 2010 році привів Вавриша, який не мав профільної освіти, на посаду у департамент містобудування КМДА.



Проектувальником "багатофункціонального комплексу" є ПАТ "Київпроект", основним власником якого є кіпрська компанія "Трейлорі Венчерз Лімітед" (Traylory Ventures Limited), а керівником – Роман Гладуняк. Це колишній очільник Головного управління контролю за благоустроєм КМДА за часів мера Леоніда Черновецького, фігурант кримінального провадження про незаконну добудову поверхів будівлі по вул. Паньківській, 25 у Києві.



Гладуняк також є керівником ТОВ "Укржитлобуд", засновниками якого є венчурні фонди "Генезис" (30%) і "Медісон" (10%), а також ТОВ "КУА "Система капітального інвестування", що діє в інтересах венчурного фонду "Третій інвестиційний фонд СКІ" (40%), та Оксана Поляруш (20%), яка приєдналася до складу засновників у серпні.



Фонди "Генезис" та "Медісон" перебувають в управлінні ТОВ "КУА "Гарантія", єдиним власником якого з жовтня 2018 року є Вадим Столар, нинішній нардеп від ОПЗЖ.



Власниками ТОВ "КУА "СКІ" є кіпрська компанія "Валдез Лімітед" (Valdeze Limited) і Ярослав Зозуля, а керівником – Ірина Яворська.



Нагадаємо, що ТОВ "Катерпіллер" з орбіти Ісаєнка впритул до ділянки на вул. Великій Васильківській, 107-109 будує ще один житловий комплекс – ЖК Stanford на вул. Предславинській, 35, до якого багато питань як у ДАБІ, так і у правоохоронних органів.



Нещодавно "Наші гроші" писали про те, як громадська організація, що допомагає фірмам Ісаєнка та Вавриша через суд отримувати дозволи на сумнівні забудови у центрі Києва та Одеси, приєдналася також до аналогічного позову "Катерпіллера".