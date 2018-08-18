RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2720272127222723

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 285
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:34

лайфхак: "Как заработать первый взнос на не первую квартиру и сделать это культурно?"
От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за декабрь 2019 года
https://strana.ua/news/244181-vladimir-borodjanskij-ministr-kultury-i-eho-zamy-vypisali-sebe-bolee-2-millionov-hriven-zarplaty.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10073
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:38

Киев прекрасен!

На крыше одного из многоэтажных домов в Киеве заметили необычную пристройку: вместо мансарды собственник решил построить целую церковь.

http://u-news.com.ua/86584-v-seti-pokaz ... -kiev.html
Зображення
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 26.02.18
Подякував: 292 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:41

  Gastarbaiter написав:Киев прекрасен!

На крыше одного из многоэтажных домов в Киеве заметили необычную пристройку: вместо мансарды собственник решил построить целую церковь.

http://u-news.com.ua/86584-v-seti-pokaz ... -kiev.html
Зображення

Золотые купола! Православненько!

А если там зарегить церковь - то можно экономить на коммуналке и налогах :)

Норм стартапчик!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10189
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6490 раз.
Подякували: 2714 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Как сказали бы некоторые, "пересичные своими деньгами проголосовали что и где строить".
Статус "пересичных" жильцов в данном месте понятен. Их голос я слышу

Чтобы как-то сгладить этот беспредел, скажу, что квартиры в Стенфорде нам не светят. Слишком дорого. Со старта.


какой там старт в цене?
40-42 грн. средние этажи вроде...

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 259
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:32

Наговорите что то плохого про престиж холл.....Кто что знает\вкурсе\или может живет там....Очень нужно....

пс. То что лифт там в паркинг не едет я вкурсе.

Аирмакс без вас тут никак, помогайте
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3409
З нами з: 25.12.14
Подякував: 372 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так это не дорого.
за такой комплекс в таком месте
PS4
 
Повідомлень: 49
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:Наговорите что то плохого про престиж холл.....Кто что знает\вкурсе\или может живет там....Очень нужно....

пс. То что лифт там в паркинг не едет я вкурсе.

Аирмакс без вас тут никак, помогайте
Я тоже самое за Славутич спрашивал - тишина...
То, что левый берег и Бажана рядом это я знаю, а дальше вроде как одни плюсы...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это старая история. У человека там крыша уехала в прямом и переносном смысле.
airmax78
 
Повідомлень: 33060
З нами з: 25.10.12
Подякував: 836 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:51

  Жека79 написав:Наговорите что то плохого про престиж холл.....Кто что знает\вкурсе\или может живет там....Очень нужно....

пс. То что лифт там в паркинг не едет я вкурсе.

Аирмакс без вас тут никак, помогайте

Дизайн слегка подгулявший, МОПы не очень модные, и вечный недострой в виде последней свечки под окнами. Как-то грустно. Давайте, лучше, Рыбальский.
airmax78
 
Повідомлень: 33060
З нами з: 25.10.12
Подякував: 836 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:53

Всем привет! Пару недель назад писал, что взял 1к в Борисполе за 27. Еще не успел оборудовать мебелью и техникой как следует, как уже дали задаток на долгосрок по 7000/мес. Главный приоритет - большая стоянка под окнами. Съемщики из Днепра, планируют покупать дом не ранее, чем через полгода, у него Х5, у нее Субару какая-то...
kwon
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2720272127222723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kwon і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1739, 1740, 1741
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17404 2781841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 11:33
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190676
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9925
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14994)
13.01.2020 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.