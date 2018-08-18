От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за декабрь 2019 года
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:34
лайфхак: "Как заработать первый взнос на не первую квартиру и сделать это культурно?"
От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за декабрь 2019 года
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:38
Киев прекрасен!
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:41
Золотые купола! Православненько!
А если там зарегить церковь - то можно экономить на коммуналке и налогах
Норм стартапчик!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
40-42 грн. средние этажи вроде...
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Додано: Пон 13 січ, 2020 14:32
Наговорите что то плохого про престиж холл.....Кто что знает\вкурсе\или может живет там....Очень нужно....
пс. То что лифт там в паркинг не едет я вкурсе.
Аирмакс без вас тут никак, помогайте
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так это не дорого.
за такой комплекс в таком месте
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я тоже самое за Славутич спрашивал - тишина...
То, что левый берег и Бажана рядом это я знаю, а дальше вроде как одни плюсы...
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Додано: Пон 13 січ, 2020 14:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это старая история. У человека там крыша уехала в прямом и переносном смысле.
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:51
Дизайн слегка подгулявший, МОПы не очень модные, и вечный недострой в виде последней свечки под окнами. Как-то грустно. Давайте, лучше, Рыбальский.
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:53
Всем привет! Пару недель назад писал, что взял 1к в Борисполе за 27. Еще не успел оборудовать мебелью и техникой как следует, как уже дали задаток на долгосрок по 7000/мес. Главный приоритет - большая стоянка под окнами. Съемщики из Днепра, планируют покупать дом не ранее, чем через полгода, у него Х5, у нее Субару какая-то...
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