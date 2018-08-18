Додано: Пон 13 січ, 2020 14:32

Наговорите что то плохого про престиж холл.....Кто что знает\вкурсе\или может живет там....Очень нужно....



пс. То что лифт там в паркинг не едет я вкурсе.



Аирмакс без вас тут никак, помогайте

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

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