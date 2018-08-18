|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:53
Всем привет! Пару недель назад писал, что взял 1к в Борисполе за 27. Еще не успел оборудовать мебелью и техникой как следует, как уже дали задаток на долгосрок по 7000/мес. Главный приоритет - большая стоянка под окнами. Съемщики из Днепра, планируют покупать дом не ранее, чем через полгода, у него Х5, у нее Субару какая-то...
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:00
недострой под окнами не мешает, по крайней мере его не видно с окон, мопы--ну тут двояко, дизайн согласен, но нужно что то еще, этого недостаточно ....дайте еще что то --дайте треша, дайте на всю катушку, я же знаю вы можете!!!
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:04
так этих двух минусов разве не достаточно?? это очень серьезные минусы.
ОТ себя добавлю--виды окно в окно, дичайшая плотность населения, тьма народу, ну и слушать еще перфораторы лет 5
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:04
Разве это красиво, когда мусорные баки стоят прямо перед подъездом?
Люди идут по дороге, а не по скользкому тротуару.
Что это за бордюры? Комплекс новый. а уже разруха.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:48
Ну ОК, проедьте к этому комплексу по Новопечерскому переулку от Тверского тупика. Если после этого все еще останется желание покупать - покупайте.
PS В принципе я еще 3 мес назад писал, что в свете взбесившихся цен на модные МОПы, такие объекты как Престиж Холл, Арт Холл, и целый ряд объектов точечной застройки в старом центре могут снова стать интересными.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:04
Вот это я понимаю, дизайн!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:06
[/quote]
Дизайн слегка подгулявший, МОПы не очень модные, и вечный недострой в виде последней свечки под окнами. Как-то грустно. Давайте, лучше, Рыбальский.[/quote]
недострой под окнами не мешает, по крайней мере его не видно с окон, мопы--ну тут двояко, дизайн согласен, но нужно что то еще, этого недостаточно ....дайте еще что то --дайте треша, дайте на всю катушку, я же знаю вы можете!!! [/quote]
Ну ОК, проедьте к этому комплексу по Новопечерскому переулку от Тверского тупика. Если после этого все еще останется желание покупать - покупайте.
PS В принципе я еще 3 мес назад писал, что в свете взбесившихся цен на модные МОПы, такие объекты как Престиж Холл, Арт Холл, и целый ряд объектов точечной застройки в старом центре могут снова стать интересными.[/quote]
Пару месяцев тому писал про трехи по 1300. Не смог себя убедить купить. Не нравится. Вроде и центр и недорого, но какой-то он весь кривой) И, да, я скорее в Рыбальском жил бы)
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:08
А вот тоже, стиляжная квартира, но сдается ещё с осени!!
Хотя квартира реально ля-ля!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:09
Зайдя в такую хату как-то даже неприлично будет спрашивать:
а у вас вода по счётчику?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:28
|