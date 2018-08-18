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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2722272327242725>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 286
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:53

Всем привет! Пару недель назад писал, что взял 1к в Борисполе за 27. Еще не успел оборудовать мебелью и техникой как следует, как уже дали задаток на долгосрок по 7000/мес. Главный приоритет - большая стоянка под окнами. Съемщики из Днепра, планируют покупать дом не ранее, чем через полгода, у него Х5, у нее Субару какая-то...
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:00

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:Наговорите что то плохого про престиж холл.....Кто что знает\вкурсе\или может живет там....Очень нужно....

пс. То что лифт там в паркинг не едет я вкурсе.

Аирмакс без вас тут никак, помогайте

Дизайн слегка подгулявший, МОПы не очень модные, и вечный недострой в виде последней свечки под окнами. Как-то грустно. Давайте, лучше, Рыбальский.


недострой под окнами не мешает, по крайней мере его не видно с окон, мопы--ну тут двояко, дизайн согласен, но нужно что то еще, этого недостаточно :D ....дайте еще что то --дайте треша, дайте на всю катушку, я же знаю вы можете!!! :lol:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:04

  5396669 написав:
Жека79 написав:Наговорите что то плохого про престиж холл.....Кто что знает\вкурсе\или может живет там....Очень нужно....

пс. То что лифт там в паркинг не едет я вкурсе.

Аирмакс без вас тут никак, помогайте
Я тоже самое за Славутич спрашивал - тишина...
То, что левый берег и Бажана рядом это я знаю, а дальше вроде как одни плюсы...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


так этих двух минусов разве не достаточно?? это очень серьезные минусы.

ОТ себя добавлю--виды окно в окно, дичайшая плотность населения, тьма народу, ну и слушать еще перфораторы лет 5
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:04

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:
  Жека79 написав:Наговорите что то плохого про престиж холл.....Кто что знает\вкурсе\или может живет там....Очень нужно....

пс. То что лифт там в паркинг не едет я вкурсе.

Аирмакс без вас тут никак, помогайте


Разве это красиво, когда мусорные баки стоят прямо перед подъездом?
Люди идут по дороге, а не по скользкому тротуару.
https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... 30.5263204

Что это за бордюры? Комплекс новый. а уже разруха.
https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... 30.5263204
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:48

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:
  Жека79 написав:Наговорите что то плохого про престиж холл.....Кто что знает\вкурсе\или может живет там....Очень нужно....

пс. То что лифт там в паркинг не едет я вкурсе.

Аирмакс без вас тут никак, помогайте

Дизайн слегка подгулявший, МОПы не очень модные, и вечный недострой в виде последней свечки под окнами. Как-то грустно. Давайте, лучше, Рыбальский.


недострой под окнами не мешает, по крайней мере его не видно с окон, мопы--ну тут двояко, дизайн согласен, но нужно что то еще, этого недостаточно :D ....дайте еще что то --дайте треша, дайте на всю катушку, я же знаю вы можете!!! :lol:

Ну ОК, проедьте к этому комплексу по Новопечерскому переулку от Тверского тупика. Если после этого все еще останется желание покупать - покупайте.
PS В принципе я еще 3 мес назад писал, что в свете взбесившихся цен на модные МОПы, такие объекты как Престиж Холл, Арт Холл, и целый ряд объектов точечной застройки в старом центре могут снова стать интересными.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:04

https://m.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-kv ... n=5&page=1
Вот это я понимаю, дизайн!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:06

[/quote]
Дизайн слегка подгулявший, МОПы не очень модные, и вечный недострой в виде последней свечки под окнами. Как-то грустно. Давайте, лучше, Рыбальский.[/quote]

недострой под окнами не мешает, по крайней мере его не видно с окон, мопы--ну тут двояко, дизайн согласен, но нужно что то еще, этого недостаточно :D ....дайте еще что то --дайте треша, дайте на всю катушку, я же знаю вы можете!!! :lol:[/quote]
Ну ОК, проедьте к этому комплексу по Новопечерскому переулку от Тверского тупика. Если после этого все еще останется желание покупать - покупайте.
PS В принципе я еще 3 мес назад писал, что в свете взбесившихся цен на модные МОПы, такие объекты как Престиж Холл, Арт Холл, и целый ряд объектов точечной застройки в старом центре могут снова стать интересными.[/quote]
Пару месяцев тому писал про трехи по 1300. Не смог себя убедить купить. Не нравится. Вроде и центр и недорого, но какой-то он весь кривой) И, да, я скорее в Рыбальском жил бы)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:08

https://m.olx.ua/obyavlenie/tsentr-vido ... n=6&page=3
А вот тоже, стиляжная квартира, но сдается ещё с осени!!
Хотя квартира реально ля-ля! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:09

  asti написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-kvartira-studiya-v-zhk-nyu-york-antonovicha-IDGHJ70.html#position=5&page=1
Вот это я понимаю, дизайн!!!
Зайдя в такую хату как-то даже неприлично будет спрашивать:
а у вас вода по счётчику?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:28

  asti написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-kvartira-studiya-v-zhk-nyu-york-antonovicha-IDGHJ70.html#position=5&page=1
Вот это я понимаю, дизайн!!!

Это квартира под посуточную аренду. Жить долго в этом 3Д врядли возможно.
airmax78
 
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