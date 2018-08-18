Додано: Пон 13 січ, 2020 16:06

[/quote]Дизайн слегка подгулявший, МОПы не очень модные, и вечный недострой в виде последней свечки под окнами. Как-то грустно. Давайте, лучше, Рыбальский.[/quote]недострой под окнами не мешает, по крайней мере его не видно с окон, мопы--ну тут двояко, дизайн согласен, но нужно что то еще, этого недостаточно....дайте еще что то --дайте треша, дайте на всю катушку, я же знаю вы можете!!![/quote]Ну ОК, проедьте к этому комплексу по Новопечерскому переулку от Тверского тупика. Если после этого все еще останется желание покупать - покупайте.PS В принципе я еще 3 мес назад писал, что в свете взбесившихся цен на модные МОПы, такие объекты как Престиж Холл, Арт Холл, и целый ряд объектов точечной застройки в старом центре могут снова стать интересными.[/quote]Пару месяцев тому писал про трехи по 1300. Не смог себя убедить купить. Не нравится. Вроде и центр и недорого, но какой-то он весь кривой) И, да, я скорее в Рыбальском жил бы)