investorkiev написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав: ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.



Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.

На каком уровне цен вы бы решили, что дальше ракета сможет лететь только вниз стремительным домкратом и пришла пора сливать? На каком уровне цен вы бы решили, что дальше ракета сможет лететь только вниз стремительным домкратом и пришла пора сливать?

как только отыграют все 3 фактора дорожая и не появится новых факторов за дешевей - это будет апекс траектории нашей ракеты.



В реалии я бы рекомендовал задуматься над сливом если цены станут сегодняшние +30%.

1. Нові писки

2. Ринок землі.

3. Ревал.



у 2019 зійшлися всі звізди растішок, прям парад планет для запуска рокети в космас.

