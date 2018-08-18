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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:30
kwon написав:
Всем привет! Пару недель назад писал, что взял 1к в Борисполе за 27. Еще не успел оборудовать мебелью и техникой как следует, как уже дали задаток на долгосрок по 7000/мес. Главный приоритет - большая стоянка под окнами. Съемщики из Днепра, планируют покупать дом не ранее, чем через полгода, у него Х5, у нее Субару какая-то...
Без мебели и техники будут жить?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:00
hxbbgaf написав: kwon написав:
Всем привет! Пару недель назад писал, что взял 1к в Борисполе за 27. Еще не успел оборудовать мебелью и техникой как следует, как уже дали задаток на долгосрок по 7000/мес. Главный приоритет - большая стоянка под окнами. Съемщики из Днепра, планируют покупать дом не ранее, чем через полгода, у него Х5, у нее Субару какая-то...
Без мебели и техники будут жить?
Согласны неделю подождать, все уже заказано и частично установлено: новые холодильник, стиралка, тв, диван, стенка, прихожая, люстры; б/у эл.плита, микроволновка и комод. На все про все чуть больше 1 тыс у.е. Сантехнику, кондер, бойлер и кухню оставили предыдущие хозяева.
Востаннє редагувалось kwon
в Пон 13 січ, 2020 17:04, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:01
asti написав:
https://m.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-kvartira-studiya-v-zhk-nyu-york-antonovicha-IDGHJ70.html#position=5&page=1
Вот это я понимаю, дизайн!!!
Там через неделю кошмары сниться начнут на тему нападения пришельцев, через месяц постоянно будет дергаться глаз, а через два придется бороться с заиканием. Это квартира для какого-нибудь журнала, а не для жизни. Хотя... Если для продвинутой молодежи (только откуда у нее 1800 уе в месяц на аренду), употребляющей вещества, то в принципе можно зависнуть надолго...
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:02
investorkiev написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
На каком уровне цен вы бы решили, что дальше ракета сможет лететь только вниз стремительным домкратом и пришла пора сливать?
как только отыграют все 3 фактора дорожая и не появится новых факторов за дешевей - это будет апекс траектории нашей ракеты.
В реалии я бы рекомендовал задуматься над сливом если цены станут сегодняшние +30%.
Не будем забывать, что сегодняшние цены - уже х1,5 - х3 от цен 2016 года.
1. Нові писки
2. Ринок землі.
3. Ревал.
у 2019 зійшлися всі звізди растішок, прям парад планет для запуска рокети в космас.
А далі ... топліво пук-пук (ОВДП на злив) і переходим на кізяки ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:04
investorkiev написав:
мы колония империи, нас с метрополией разделяет океан
airmax78 написав: investorkiev написав:
Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?
Тут нет единого сценария. Слишком много факторов влияет. Не забываем, что и США и Австралия и Канада - бывшие колонии. У Африканских колоний все плохо. У Латиноамериканских - тоже не фонтан. У Индии все налаживатся стало не так давно. В колониях Рос империи тоже по-разному складывается.
. Нас им не жалко, никаких перспектив обьединения с метрополией нет.
Видимо наш аналог из 20 века - типа Конго, Индонезия?
Який океан, де?
Між Воронежем і Харьковом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:10
airmax78 написав: Унуноктий написав:
после твоего демарша всё рухнуло... но мы его додавим... при президенте Зеленском корупция разрушается постепенно
p/s/ уже жалею что отговорил тебя делать ремонт в квартире... так бы ходиди бы к друг другу на пиво в трениках и майках алкоголичках)
А сколько сейчас моя квартира стоит? Если все еще меньше 180К - то я бы спился с горя уже.
опять лос на полтос?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:15
investorkiev написав:
К сожалению.
Надеемся что 2020 и 2021 станут годом дефицита жилья. Укрбуд и Оркада выпали из рынка, а это порядка 30 домов ежегодно не введется. Может еще кто из крупных выпадет, плюс общее замедление строек.
А шо там Фундамент?
Лаланд і Welcome Home ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:19
flyman, на месте Лалаленда будет DIM строить, а это уже совсем другой ценник. И однухи там аэродромные.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:23
Natt написав:flyman
, на месте Лалаленда будет DIM строить, а это уже совсем другой ценник. И однухи там аэродромные.
27 метров это аэродром?
Женщины это точно загадка,во всём))
А больше всего в Лаки ленде удивило электрическое отопление,Европа стучится в двери,центральное отопление это пережиток совка
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:25
Natt написав: asti написав:
https://m.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-kvartira-studiya-v-zhk-nyu-york-antonovicha-IDGHJ70.html#position=5&page=1
Вот это я понимаю, дизайн!!!
Там через неделю кошмары сниться начнут на тему нападения пришельцев, через месяц постоянно будет дергаться глаз, а через два придется бороться с заиканием. Это квартира для какого-нибудь журнала, а не для жизни. Хотя... Если для продвинутой молодежи (только откуда у нее 1800 уе в месяц на аренду), употребляющей вещества, то в принципе можно зависнуть надолго...
А мне тот потолок в форме женских грудей с сосками напоминает женские груди. Не знаю, может со мной что-то не так.
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