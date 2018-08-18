RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2723272427252726>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 286
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:30

  kwon написав:Всем привет! Пару недель назад писал, что взял 1к в Борисполе за 27. Еще не успел оборудовать мебелью и техникой как следует, как уже дали задаток на долгосрок по 7000/мес. Главный приоритет - большая стоянка под окнами. Съемщики из Днепра, планируют покупать дом не ранее, чем через полгода, у него Х5, у нее Субару какая-то...

Без мебели и техники будут жить?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21225
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:00

  hxbbgaf написав:
  kwon написав:Всем привет! Пару недель назад писал, что взял 1к в Борисполе за 27. Еще не успел оборудовать мебелью и техникой как следует, как уже дали задаток на долгосрок по 7000/мес. Главный приоритет - большая стоянка под окнами. Съемщики из Днепра, планируют покупать дом не ранее, чем через полгода, у него Х5, у нее Субару какая-то...

Без мебели и техники будут жить?

Согласны неделю подождать, все уже заказано и частично установлено: новые холодильник, стиралка, тв, диван, стенка, прихожая, люстры; б/у эл.плита, микроволновка и комод. На все про все чуть больше 1 тыс у.е. Сантехнику, кондер, бойлер и кухню оставили предыдущие хозяева.
Востаннє редагувалось kwon в Пон 13 січ, 2020 17:04, всього редагувалось 3 разів.
kwon
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:01

  asti написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-kvartira-studiya-v-zhk-nyu-york-antonovicha-IDGHJ70.html#position=5&page=1
Вот это я понимаю, дизайн!!!

Там через неделю кошмары сниться начнут на тему нападения пришельцев, через месяц постоянно будет дергаться глаз, а через два придется бороться с заиканием. Это квартира для какого-нибудь журнала, а не для жизни. Хотя... Если для продвинутой молодежи (только откуда у нее 1800 уе в месяц на аренду), употребляющей вещества, то в принципе можно зависнуть надолго...
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 09.08.15
Подякував: 325 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:02

  investorkiev написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.

Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.

На каком уровне цен вы бы решили, что дальше ракета сможет лететь только вниз стремительным домкратом и пришла пора сливать?

как только отыграют все 3 фактора дорожая и не появится новых факторов за дешевей - это будет апекс траектории нашей ракеты.

В реалии я бы рекомендовал задуматься над сливом если цены станут сегодняшние +30%.
Не будем забывать, что сегодняшние цены - уже х1,5 - х3 от цен 2016 года.

1. Нові писки
2. Ринок землі.
3. Ревал.

у 2019 зійшлися всі звізди растішок, прям парад планет для запуска рокети в космас.
А далі ... топліво пук-пук (ОВДП на злив) і переходим на кізяки ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:04

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?

Тут нет единого сценария. Слишком много факторов влияет. Не забываем, что и США и Австралия и Канада - бывшие колонии. У Африканских колоний все плохо. У Латиноамериканских - тоже не фонтан. У Индии все налаживатся стало не так давно. В колониях Рос империи тоже по-разному складывается.

мы колония империи, нас с метрополией разделяет океан. Нас им не жалко, никаких перспектив обьединения с метрополией нет.

Видимо наш аналог из 20 века - типа Конго, Индонезия?

Який океан, де?
Між Воронежем і Харьковом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:10

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:после твоего демарша всё рухнуло... но мы его додавим... при президенте Зеленском корупция разрушается постепенно
p/s/ уже жалею что отговорил тебя делать ремонт в квартире... так бы ходиди бы к друг другу на пиво в трениках и майках алкоголичках)

А сколько сейчас моя квартира стоит? Если все еще меньше 180К - то я бы спился с горя уже.

опять лос на полтос?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:15

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:Вести с полей.
Педикюрщица, к которой я хожу, подняла цены на 25%, и это в гривне.
Аренда за год выросла на 5%-10%.

Значит ли это что аренда сейчас недооценена?

аренда относительно средней зарплаты только вниз... всё таки переизбыток настроенного жилья даёт себя знать
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... rrency=UAH
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1


К сожалению.
Надеемся что 2020 и 2021 станут годом дефицита жилья. Укрбуд и Оркада выпали из рынка, а это порядка 30 домов ежегодно не введется. Может еще кто из крупных выпадет, плюс общее замедление строек.

А шо там Фундамент?
Лаланд і Welcome Home ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:19

flyman, на месте Лалаленда будет DIM строить, а это уже совсем другой ценник. И однухи там аэродромные.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 09.08.15
Подякував: 325 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:23

  Natt написав:flyman, на месте Лалаленда будет DIM строить, а это уже совсем другой ценник. И однухи там аэродромные.


27 метров это аэродром?

Женщины это точно загадка,во всём))

А больше всего в Лаки ленде удивило электрическое отопление,Европа стучится в двери,центральное отопление это пережиток совка 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10821
З нами з: 30.12.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:25

  Natt написав:
  asti написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-kvartira-studiya-v-zhk-nyu-york-antonovicha-IDGHJ70.html#position=5&page=1
Вот это я понимаю, дизайн!!!

Там через неделю кошмары сниться начнут на тему нападения пришельцев, через месяц постоянно будет дергаться глаз, а через два придется бороться с заиканием. Это квартира для какого-нибудь журнала, а не для жизни. Хотя... Если для продвинутой молодежи (только откуда у нее 1800 уе в месяц на аренду), употребляющей вещества, то в принципе можно зависнуть надолго...


А мне тот потолок в форме женских грудей с сосками напоминает женские груди. Не знаю, может со мной что-то не так.
artlife
 
Повідомлень: 140
З нами з: 07.10.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2723272427252726>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Natt і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1739, 1740, 1741
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17404 2781978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 11:33
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190681
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9928
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.