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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2723272427252726

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 286
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Denskor написав:коллеги , кто-нибудь следит за ЖК Greenville Park на Пимоненко 21?
Какие у кого возможно будут сооображения? Риски,подводные камни ...
Это тот, что НЕСТ строит? Если да, к запланированному сроку сдачи смело прибавляйте 2 года минимум//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:25

somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.

  artlife написав:А мне тот потолок в форме женских грудей с сосками напоминает женские груди. Не знаю, может со мной что-то не так.

А мне космический корабль. Посмотрела еще раз внимательнее. Нууу, грудь напоминает очень отдаленно, разве что вымя)))
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:34

  Natt написав:somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.

Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м.
Красиво съехали,там что одно окно?
Мы говорим о площади или об окнах?
Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?

Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни?
Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:36

  Natt написав:somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.

  artlife написав:А мне тот потолок в форме женских грудей с сосками напоминает женские груди. Не знаю, может со мной что-то не так.

А мне космический корабль. Посмотрела еще раз внимательнее. Нууу, грудь напоминает очень отдаленно, разве что вымя)))


А стол зачем с наклонной поверхностью?! Спьяну поставил стакан чуть не туда, он и уехал.... :mrgreen:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:48

  investorkiev написав:
  artlife написав:Вот конкретный пример шлачка на Шелковичной 10, продаётся давно:
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... 69573.html

По ссылке - типичный пример неликвида.
Единственный вариант который я вижу - разделить ее на 2-3 отдельных «номера» и сдавать посуточно через аирбнб.

По Вашей наводке на airbnb наткнулся вот на такую прекрасную 3-к квартиру в доме рядом с ценником 90 дол/сутки и кучей положительных отзывов. Посмотрел календарь и офигел: всё забито до 10 марта. Если календарь - правда, лэндлорд получает 2000 - 2500 дол. в месяц.
https://www.airbnb.com/rooms/12582002?s ... 9Ju8Sp44Cc
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:49

  somilitark написав:
  Natt написав:somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.

Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м.
Красиво съехали,там что одно окно?
Мы говорим о площади или об окнах?
Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?

Сходила еще раз на сайт. Масса вариков как раз около 50 квадратов. Ну немного спорная площадь. Как по мне, то еще десять квадратов и это уже нормальная двуха. Это дискутабельный вопрос, зависит от возможностей и потребностей.
Нашла студии по 31 метру. Но все планировки не лопатила.
Ну я сама в 2015 году рассматривала студию 26 кв. м. с двумя окнами. Но это тесно, конечно, даже для одного. Хотя жить везде можно.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:51


а що то за Маодзедун у вікні?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:54

  somilitark написав:
  Natt написав:flyman, на месте Лалаленда будет DIM строить, а это уже совсем другой ценник. И однухи там аэродромные.


27 метров это аэродром?

Женщины это точно загадка,во всём))

А больше всего в Лаки ленде удивило электрическое отопление,Европа стучится в двери,центральное отопление это пережиток совка 8)

а Welcome Home ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:56

  Mazay256 написав:А стол зачем с наклонной поверхностью?! Спьяну поставил стакан чуть не туда, он и уехал.... :mrgreen:

Причем уехал на варочную поверхность (там с более низкой стороны белая варочная). Так и представляю, как бегать туда-сюда к этой плите... Короче, кухня для использования по функционалу мало приспособлена.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:57

  Natt написав:
  somilitark написав:
  Natt написав:somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.

Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м.
Красиво съехали,там что одно окно?
Мы говорим о площади или об окнах?
Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?

Сходила еще раз на сайт. Масса вариков как раз около 50 квадратов. Ну немного спорная площадь. Как по мне, то еще десять квадратов и это уже нормальная двуха. Это дискутабельный вопрос, зависит от возможностей и потребностей.
Нашла студии по 31 метру. Но все планировки не лопатила.
Ну я сама в 2015 году рассматривала студию 26 кв. м. с двумя окнами. Но это тесно, конечно, даже для одного. Хотя жить везде можно.

Це як Долярчик, щоб розбити смарт на дві кімнати ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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