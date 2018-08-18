Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.
Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м. Красиво съехали,там что одно окно? Мы говорим о площади или об окнах? Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?
Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни? Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
По ссылке - типичный пример неликвида. Единственный вариант который я вижу - разделить ее на 2-3 отдельных «номера» и сдавать посуточно через аирбнб.
По Вашей наводке на airbnb наткнулся вот на такую прекрасную 3-к квартиру в доме рядом с ценником 90 дол/сутки и кучей положительных отзывов. Посмотрел календарь и офигел: всё забито до 10 марта. Если календарь - правда, лэндлорд получает 2000 - 2500 дол. в месяц. https://www.airbnb.com/rooms/12582002?s ... 9Ju8Sp44Cc
Natt написав:somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.
Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м. Красиво съехали,там что одно окно? Мы говорим о площади или об окнах? Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?
Сходила еще раз на сайт. Масса вариков как раз около 50 квадратов. Ну немного спорная площадь. Как по мне, то еще десять квадратов и это уже нормальная двуха. Это дискутабельный вопрос, зависит от возможностей и потребностей. Нашла студии по 31 метру. Но все планировки не лопатила. Ну я сама в 2015 году рассматривала студию 26 кв. м. с двумя окнами. Но это тесно, конечно, даже для одного. Хотя жить везде можно.
Mazay256 написав:А стол зачем с наклонной поверхностью?! Спьяну поставил стакан чуть не туда, он и уехал....
Причем уехал на варочную поверхность (там с более низкой стороны белая варочная). Так и представляю, как бегать туда-сюда к этой плите... Короче, кухня для использования по функционалу мало приспособлена.
Natt написав:somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.
Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м. Красиво съехали,там что одно окно? Мы говорим о площади или об окнах? Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?
Сходила еще раз на сайт. Масса вариков как раз около 50 квадратов. Ну немного спорная площадь. Как по мне, то еще десять квадратов и это уже нормальная двуха. Это дискутабельный вопрос, зависит от возможностей и потребностей. Нашла студии по 31 метру. Но все планировки не лопатила. Ну я сама в 2015 году рассматривала студию 26 кв. м. с двумя окнами. Но это тесно, конечно, даже для одного. Хотя жить везде можно.
Це як Долярчик, щоб розбити смарт на дві кімнати ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/