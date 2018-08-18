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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2725272627272728>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 286
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:03

  flyman написав:Це як Долярчик, щоб розбити смарт на дві кімнати ?
Це як грошей не вистачало, а своє хотілося. Бо зелена тварюка викликала задуху щоразу, як зароблене віддавалося лендлорду. Але ж бачиш, з ким поведешся (от з вами, шановне панство, повелася на цій гілці), від того і нахапаєшся. Хай тепер жаба інших душить, як будуть мені грошики носити.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:04

  Natt написав:
  flyman написав:Це як Долярчик, щоб розбити смарт на дві кімнати ?
Це як грошей не вистачало, а своє хотілося. Бо зелена тварюка викликала задуху щоразу, як зароблене віддавалося лендлорду. Але ж бачиш, з ким поведешся (от з вами, шановне панство, повелася на цій гілці), від того і нахапаєшся. Хай тепер жаба інших душить, як будуть мені грошики носити.

Мальдіви, Мальвіни?
Чи Затока?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Мальдіви, Мальвіни?
Чи Затока?
Гидропарк :mrgreen:
Будую сянтан як у Баксика https://www.youtube.com/watch?v=YNaZ-gduNZw&t=5s
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:28

  Natt написав:Ну я сама в 2015 году рассматривала студию 26 кв. м. с двумя окнами. Но это тесно, конечно, даже для одного. Хотя жить везде можно.

Вот упёртая женщина,всё равно не признаётся,что была не права,ну да ладно.

А вот практика показывает,что 26 метров это не тесно,это то что надо по рентабельности,это то что надо,когда надо будет продать по быстроте и стоимости кв.метра.
А также сдаётся и продаётся всегда квартира,а не количество кв.метров.
Да и застройщики как правило не хотят такие комнатушки строить,ибо подвести коммуникации к ней надо,отделить санузел надо,МОПы такой квартире тоже нужны,а вот метр кв. не задерёшь по цене до небес,короче они им толком не интересны ибо легче и рентабельней строить хотя бы по 50 кв.метров.
Тесно это такое,уже лучше тесно,чем откашливать каждый месяц за "не тесно")
Да и поменять тесно на "не очень тесно" намного проще по деньгам,чем сразу запрыгнуть в "не тесно",плюс на старости можно будет больше позволить гулять и в магазине\аптеке,а не платить обслуживающим организациям за "не тесно" :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:29

  artlife написав:
  Natt написав:
  asti написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-kvartira-studiya-v-zhk-nyu-york-antonovicha-IDGHJ70.html#position=5&page=1
Вот это я понимаю, дизайн!!!
Там через неделю кошмары сниться начнут на тему нападения пришельцев, через месяц постоянно будет дергаться глаз, а через два придется бороться с заиканием. Это квартира для какого-нибудь журнала, а не для жизни. Хотя... Если для продвинутой молодежи (только откуда у нее 1800 уе в месяц на аренду), употребляющей вещества, то в принципе можно зависнуть надолго...
А мне тот потолок в форме женских грудей с сосками напоминает женские груди. Не знаю, может со мной что-то не так.
Мне это напомнило глаза хамелеона! Но, так или иначе, по тому резонансу, который вызвал данный объект...
Дизайнеру плюс!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, еще раз: это дизайн квартиры для посуточной сдачи. Фоточки чтобы по мозгам били и ты выбрал именно ее. Не знаю зачем ее выставили под долгосрочную аренду.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:36

  somilitark написав:Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни?
Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте :lol:

Не всю жизнь, а только лишь 2/3 жизни.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:42

  airmax78 написав:Ребята, еще раз: это дизайн квартиры для посуточной сдачи. Фоточки чтобы по мозгам били и ты выбрал именно ее. Не знаю зачем ее выставили под долгосрочную аренду.
Этот стиль, если я не ошибаюсь, называется футуризм; дизагнеры такое любят!
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:50

  artlife написав:
  investorkiev написав:
  artlife написав:Вот конкретный пример шлачка на Шелковичной 10, продаётся давно:
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... 69573.html

По ссылке - типичный пример неликвида.
Единственный вариант который я вижу - разделить ее на 2-3 отдельных «номера» и сдавать посуточно через аирбнб.

По Вашей наводке на airbnb наткнулся вот на такую прекрасную 3-к квартиру в доме рядом с ценником 90 дол/сутки и кучей положительных отзывов. Посмотрел календарь и офигел: всё забито до 10 марта. Если календарь - правда, лэндлорд получает 2000 - 2500 дол. в месяц.
https://www.airbnb.com/rooms/12582002?s ... 9Ju8Sp44Cc


Ну и??

За сколько %% годовых вы бы лично взялись за такой гемморный бизнес как посуточная сдача?
Я бы сказал что 20% годовых минимум.

Получается, если 2000$/мес (больше не получится: лендлорд платит комунал, увеличенная амортизация ремонта, затраты на рекламу, на уборщицу, на стирку полотенец и их замену, на кофе, туалетную бумагу и т.д).
Итого имеем 24куе/год. Исходя из 20% рентабельности стоимость хаты с ремонтом должна быть 120 куе.

В посуточной прикол в том, что дороже 150$ в Киеве хату не сдашь - богатенькие пойдут в отель типа Редиссона.
А такие хаты - самое то для с.екс туристов. Я с управляющей такими хатами общался. Говорит очень много турков приезжает поипать наших мальвин, но они любят а.нальный с.екс, поэтому остаются неприятные и вонючие следы на матрасах (наматрасник не всегда спасает), а новый матрас купить - это тысячи 4 гривен минимум и то..

Ну и еще куча нюансов.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фубльоооо!!!
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