Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Це як Долярчик, щоб розбити смарт на дві кімнати ?
Це як грошей не вистачало, а своє хотілося. Бо зелена тварюка викликала задуху щоразу, як зароблене віддавалося лендлорду. Але ж бачиш, з ким поведешся (от з вами, шановне панство, повелася на цій гілці), від того і нахапаєшся. Хай тепер жаба інших душить, як будуть мені грошики носити.
flyman написав:Це як Долярчик, щоб розбити смарт на дві кімнати ?
Це як грошей не вистачало, а своє хотілося. Бо зелена тварюка викликала задуху щоразу, як зароблене віддавалося лендлорду. Але ж бачиш, з ким поведешся (от з вами, шановне панство, повелася на цій гілці), від того і нахапаєшся. Хай тепер жаба інших душить, як будуть мені грошики носити.
Мальдіви, Мальвіни? Чи Затока?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Natt написав:Ну я сама в 2015 году рассматривала студию 26 кв. м. с двумя окнами. Но это тесно, конечно, даже для одного. Хотя жить везде можно.
Вот упёртая женщина,всё равно не признаётся,что была не права,ну да ладно.
А вот практика показывает,что 26 метров это не тесно,это то что надо по рентабельности,это то что надо,когда надо будет продать по быстроте и стоимости кв.метра. А также сдаётся и продаётся всегда квартира,а не количество кв.метров. Да и застройщики как правило не хотят такие комнатушки строить,ибо подвести коммуникации к ней надо,отделить санузел надо,МОПы такой квартире тоже нужны,а вот метр кв. не задерёшь по цене до небес,короче они им толком не интересны ибо легче и рентабельней строить хотя бы по 50 кв.метров. Тесно это такое,уже лучше тесно,чем откашливать каждый месяц за "не тесно") Да и поменять тесно на "не очень тесно" намного проще по деньгам,чем сразу запрыгнуть в "не тесно",плюс на старости можно будет больше позволить гулять и в магазине\аптеке,а не платить обслуживающим организациям за "не тесно"
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
asti написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-kvartira-studiya-v-zhk-nyu-york-antonovicha-IDGHJ70.html#position=5&page=1 Вот это я понимаю, дизайн!!!
Там через неделю кошмары сниться начнут на тему нападения пришельцев, через месяц постоянно будет дергаться глаз, а через два придется бороться с заиканием. Это квартира для какого-нибудь журнала, а не для жизни. Хотя... Если для продвинутой молодежи (только откуда у нее 1800 уе в месяц на аренду), употребляющей вещества, то в принципе можно зависнуть надолго...
А мне тот потолок в форме женских грудей с сосками напоминает женские груди. Не знаю, может со мной что-то не так.
Мне это напомнило глаза хамелеона! Но, так или иначе, по тому резонансу, который вызвал данный объект... Дизайнеру плюс!
somilitark написав:Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни? Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте
По ссылке - типичный пример неликвида. Единственный вариант который я вижу - разделить ее на 2-3 отдельных «номера» и сдавать посуточно через аирбнб.
По Вашей наводке на airbnb наткнулся вот на такую прекрасную 3-к квартиру в доме рядом с ценником 90 дол/сутки и кучей положительных отзывов. Посмотрел календарь и офигел: всё забито до 10 марта. Если календарь - правда, лэндлорд получает 2000 - 2500 дол. в месяц. https://www.airbnb.com/rooms/12582002?s ... 9Ju8Sp44Cc
Ну и??
За сколько %% годовых вы бы лично взялись за такой гемморный бизнес как посуточная сдача? Я бы сказал что 20% годовых минимум.
Получается, если 2000$/мес (больше не получится: лендлорд платит комунал, увеличенная амортизация ремонта, затраты на рекламу, на уборщицу, на стирку полотенец и их замену, на кофе, туалетную бумагу и т.д). Итого имеем 24куе/год. Исходя из 20% рентабельности стоимость хаты с ремонтом должна быть 120 куе.
В посуточной прикол в том, что дороже 150$ в Киеве хату не сдашь - богатенькие пойдут в отель типа Редиссона. А такие хаты - самое то для с.екс туристов. Я с управляющей такими хатами общался. Говорит очень много турков приезжает поипать наших мальвин, но они любят а.нальный с.екс, поэтому остаются неприятные и вонючие следы на матрасах (наматрасник не всегда спасает), а новый матрас купить - это тысячи 4 гривен минимум и то..