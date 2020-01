Додано: Пон 13 січ, 2020 18:04

Natt написав: flyman написав: Це як Долярчик, щоб розбити смарт на дві кімнати ? Це як Долярчик, щоб розбити смарт на дві кімнати ? Це як грошей не вистачало, а своє хотілося. Бо зелена тварюка викликала задуху щоразу, як зароблене віддавалося лендлорду. Але ж бачиш, з ким поведешся (от з вами, шановне панство, повелася на цій гілці), від того і нахапаєшся. Хай тепер жаба інших душить, як будуть мені грошики носити. Це як грошей не вистачало, а своє хотілося. Бо зелена тварюка викликала задуху щоразу, як зароблене віддавалося лендлорду. Але ж бачиш, з ким поведешся (от з вами, шановне панство, повелася на цій гілці), від того і нахапаєшся. Хай тепер жаба інших душить, як будуть мені грошики носити.

Мальдіви, Мальвіни?

Чи Затока? Мальдіви, Мальвіни?Чи Затока?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/