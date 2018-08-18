Додано: Пон 13 січ, 2020 18:28

Natt написав: Ну я сама в 2015 году рассматривала студию 26 кв. м. с двумя окнами. Но это тесно, конечно, даже для одного. Хотя жить везде можно. Ну я сама в 2015 году рассматривала студию 26 кв. м. с двумя окнами. Но это тесно, конечно, даже для одного. Хотя жить везде можно.

Вот упёртая женщина,всё равно не признаётся,что была не права,ну да ладно.А вот практика показывает,что 26 метров это не тесно,это то что надо по рентабельности,это то что надо,когда надо будет продать по быстроте и стоимости кв.метра.А также сдаётся и продаётся всегда квартира,а не количество кв.метров.Да и застройщики как правило не хотят такие комнатушки строить,ибо подвести коммуникации к ней надо,отделить санузел надо,МОПы такой квартире тоже нужны,а вот метр кв. не задерёшь по цене до небес,короче они им толком не интересны ибо легче и рентабельней строить хотя бы по 50 кв.метров.Тесно это такое,уже лучше тесно,чем откашливать каждый месяц за "не тесно")Да и поменять тесно на "не очень тесно" намного проще по деньгам,чем сразу запрыгнуть в "не тесно",плюс на старости можно будет больше позволить гулять и в магазине\аптеке,а не платить обслуживающим организациям за "не тесно"