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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2725272627272728

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 286
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:54

Говорят, в Праге за последние 4 года цены удвоились.
Может в Киеве такое быть?!
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asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:59

  airmax78 написав:Фубльоооо!!!

Что естественно то не безобразно, это раз.
Во-вторых, в каждом бизнесе есть неприятные моменты.

Ради чего как вы думаете в 80% случаев снимают посуточно? Чем там занимаются? Какой орган вытирают об шторы? Куда девают использованные резиновые изделия?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:07

  investorkiev написав:Ну и еще куча нюансов.

Лучше бы я не спрашивал. Теперь в посуточную аренду ни ногой. Пойду удалю свой новый эккаунт в айрбнб.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:09

  airmax78 написав:
  somilitark написав:Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни?
Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте :lol:

Не всю жизнь, а только лишь 2/3 жизни.


У вас вообще уникальный случай,вам 42,своего угла нет,если даже по теории это произойдёт в этом году,то вы рассчитываете прожить 126 лет,скромненько :lol:

Теперь я понимаю,почему вы не торопитесь,всё оказывается впереди 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:12

  artlife написав:
  investorkiev написав:Ну и еще куча нюансов.

Лучше бы я не спрашивал. Теперь в посуточную аренду ни ногой. Пойду удалю свой новый эккаунт в айрбнб.

Просто повесьте на двери наклейку:
Зображення
и установите камеры на видных местах в каждой комнате.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:14

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  investorkiev написав:Ну и еще куча нюансов.

Лучше бы я не спрашивал. Теперь в посуточную аренду ни ногой. Пойду удалю свой новый эккаунт в айрбнб.

Просто повесьте на двери наклейку:
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и установите камеры на видных местах в каждой комнате.
ну, и кто тогда снимать будет??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:15

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Фубльоооо!!!

Что естественно то не безобразно, это раз.
Во-вторых, в каждом бизнесе есть неприятные моменты.

Ради чего как вы думаете в 80% случаев снимают посуточно? Чем там занимаются? Какой орган вытирают об шторы? Куда девают использованные резиновые изделия?

Отписываюсь от этой темы. Она дисгастинг!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:22

  airmax78 написав:и установите камеры на видных местах в каждой комнате.

И вот зачем эти провокации?

Сейчас придёт Уня и напомнит вам,что даже в клинике вам не смогли помочь и вас эта тема уже точно не касается :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:30

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Фубльоооо!!!

Что естественно то не безобразно, это раз.
Во-вторых, в каждом бизнесе есть неприятные моменты.

Ради чего как вы думаете в 80% случаев снимают посуточно? Чем там занимаются? Какой орган вытирают об шторы? Куда девают использованные резиновые изделия?

Теперь совсем по-другому прочитываются восторженные отзывы об этой посуточной квартире. "Best Airbnb experience I’ve ever had". Как им не стыдно.
https://www.airbnb.com/rooms/12582002?s ... 2xLB9xU5Zw
artlife
 
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