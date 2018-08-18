Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:54
Говорят, в Праге за последние 4 года цены удвоились.
Может в Киеве такое быть?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Пон 13 січ, 2020 18:59
airmax78 написав:
Фубльоооо!!!
Что естественно то не безобразно, это раз.
Во-вторых, в каждом бизнесе есть неприятные моменты.
Ради чего как вы думаете в 80% случаев снимают посуточно? Чем там занимаются? Какой орган вытирают об шторы? Куда девают использованные резиновые изделия?
investorkiev
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:07
investorkiev написав:
Ну и еще куча нюансов.
Лучше бы я не спрашивал. Теперь в посуточную аренду ни ногой. Пойду удалю свой новый эккаунт в айрбнб.
artlife
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:09
airmax78 написав: somilitark написав:
Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни?
Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте
Не всю жизнь, а только лишь 2/3 жизни.
У вас вообще уникальный случай,вам 42,своего угла нет,если даже по теории это произойдёт в этом году,то вы рассчитываете прожить 126 лет,скромненько
Теперь я понимаю,почему вы не торопитесь,всё оказывается впереди
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:12
artlife написав: investorkiev написав:
Ну и еще куча нюансов.
Лучше бы я не спрашивал. Теперь в посуточную аренду ни ногой. Пойду удалю свой новый эккаунт в айрбнб.
Просто повесьте на двери наклейку:
и установите камеры на видных местах в каждой комнате.
airmax78
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:14
airmax78 написав: artlife написав: investorkiev написав:
Ну и еще куча нюансов.
Лучше бы я не спрашивал. Теперь в посуточную аренду ни ногой. Пойду удалю свой новый эккаунт в айрбнб.
Просто повесьте на двери наклейку:
и установите камеры на видных местах в каждой комнате.
ну, и кто тогда снимать будет??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:15
investorkiev написав: airmax78 написав:
Фубльоооо!!!
Что естественно то не безобразно, это раз.
Во-вторых, в каждом бизнесе есть неприятные моменты.
Ради чего как вы думаете в 80% случаев снимают посуточно? Чем там занимаются? Какой орган вытирают об шторы? Куда девают использованные резиновые изделия?
Отписываюсь от этой темы. Она дисгастинг!
airmax78
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:22
airmax78 написав:
и установите камеры на видных местах в каждой комнате.
И вот зачем эти провокации?
Сейчас придёт Уня и напомнит вам,что даже в клинике вам не смогли помочь и вас эта тема уже точно не касается
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:30
investorkiev написав: airmax78 написав:
Фубльоооо!!!
Что естественно то не безобразно, это раз.
Во-вторых, в каждом бизнесе есть неприятные моменты.
Ради чего как вы думаете в 80% случаев снимают посуточно? Чем там занимаются? Какой орган вытирают об шторы? Куда девают использованные резиновые изделия?
Теперь совсем по-другому прочитываются восторженные отзывы об этой посуточной квартире. "Best Airbnb experience I’ve ever had". Как им не стыдно.
https://www.airbnb.com/rooms/12582002?s ... 2xLB9xU5Zw
artlife
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