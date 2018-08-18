Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я когда снимал свою гостиночку на Речной,3 имел такой опыт: Каждый месяц ко мне приезжали из Фастова хозяева - мама лет 70 с дочкой и устраивали мне так сказать капитальную проверку: чист ли (белый) ковролин, не текут ли краны, не пахнет ли унитаз, работает ли замок и тд. Всё это вместе с расчетом и сверкой квитанций занимало часа 2-3, затем чета удалялась.
investorkiev написав:Или приходишь по хозяйским делам утром, а тебя встречает квартирантка в нижнем белье и ходит перед тобой. Особенно если знаешь что она уже год как развелась (не только со слов - ты же еще и паспорт ее видел), сразу ясно - давно не было с@кса, соскучилась..
Если она год как развелась, то об этом Вы из паспорта не узнаете. С осени 2016 года штамп о разводе не ставят, только свидетельства выдают. Вы точно сдаете квартиры?
asti написав:Я когда снимал свою гостиночку на Речной,3 имел такой опыт: Каждый месяц ко мне приезжали из Фастова хозяева - мама лет 70 с дочкой и устраивали мне так сказать капитальную проверку: чист ли (белый) ковролин, не текут ли краны, не пахнет ли унитаз, работает ли замок и тд. Всё это вместе с расчетом и сверкой квитанций занимало часа 2-3, затем чета удалялась.
Сдайте адрес гостинки. Заселю туда своего знакомого - он их отучит ипать арендаторам мозги.
investorkiev написав:Или приходишь по хозяйским делам утром, а тебя встречает квартирантка в нижнем белье и ходит перед тобой. Особенно если знаешь что она уже год как развелась (не только со слов - ты же еще и паспорт ее видел), сразу ясно - давно не было с@кса, соскучилась..
Если она год как развелась, то об этом Вы из паспорта не узнаете. С осени 2016 года штамп о разводе не ставят, только свидетельства выдают. Вы точно сдаете квартиры?
Какая же Вы неиспорченная, Натт. Это же классический сюжет фильма для взрослых.
asti написав:Я когда снимал свою гостиночку на Речной,3 имел такой опыт: Каждый месяц ко мне приезжали из Фастова хозяева - мама лет 70 с дочкой и устраивали мне так сказать капитальную проверку: чист ли (белый) ковролин, не текут ли краны, не пахнет ли унитаз, работает ли замок и тд. Всё это вместе с расчетом и сверкой квитанций занимало часа 2-3, затем чета удалялась.
Сдайте адрес гостинки. Заселю туда своего знакомого - он их отучит ипать арендаторам мозги.
asti написав:Я когда снимал свою гостиночку на Речной,3 имел такой опыт: Каждый месяц ко мне приезжали из Фастова хозяева - мама лет 70 с дочкой и устраивали мне так сказать капитальную проверку: чист ли (белый) ковролин, не текут ли краны, не пахнет ли унитаз, работает ли замок и тд. Всё это вместе с расчетом и сверкой квитанций занимало часа 2-3, затем чета удалялась.
Сдайте адрес гостинки. Заселю туда своего знакомого - он их отучит ипать арендаторам мозги.
Пожалуйста, Речная, 3 кв 38
Внес в базу "Сквоттер". Пусть теперь пеняют на себя.