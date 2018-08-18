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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2726272727282729>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 286
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:47

Я когда снимал свою гостиночку на Речной,3 имел такой опыт:
Каждый месяц ко мне приезжали из Фастова хозяева - мама лет 70 с дочкой и устраивали мне так сказать капитальную проверку: чист ли (белый) ковролин, не текут ли краны, не пахнет ли унитаз, работает ли замок и тд. Всё это вместе с расчетом и сверкой квитанций занимало часа 2-3, затем чета удалялась.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:56

  investorkiev написав:Или приходишь по хозяйским делам утром, а тебя встречает квартирантка в нижнем белье и ходит перед тобой. Особенно если знаешь что она уже год как развелась (не только со слов - ты же еще и паспорт ее видел), сразу ясно - давно не было с@кса, соскучилась..

Если она год как развелась, то об этом Вы из паспорта не узнаете. С осени 2016 года штамп о разводе не ставят, только свидетельства выдают. Вы точно сдаете квартиры?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:40

astiДекларируют: сдача лето 2020г
Denskor
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:41

  asti написав:Я когда снимал свою гостиночку на Речной,3 имел такой опыт:
Каждый месяц ко мне приезжали из Фастова хозяева - мама лет 70 с дочкой и устраивали мне так сказать капитальную проверку: чист ли (белый) ковролин, не текут ли краны, не пахнет ли унитаз, работает ли замок и тд. Всё это вместе с расчетом и сверкой квитанций занимало часа 2-3, затем чета удалялась.

Сдайте адрес гостинки. Заселю туда своего знакомого - он их отучит ипать арендаторам мозги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:42

  Natt написав:
  investorkiev написав:Или приходишь по хозяйским делам утром, а тебя встречает квартирантка в нижнем белье и ходит перед тобой. Особенно если знаешь что она уже год как развелась (не только со слов - ты же еще и паспорт ее видел), сразу ясно - давно не было с@кса, соскучилась..

Если она год как развелась, то об этом Вы из паспорта не узнаете. С осени 2016 года штамп о разводе не ставят, только свидетельства выдают. Вы точно сдаете квартиры?

Какая же Вы неиспорченная, Натт. Это же классический сюжет фильма для взрослых.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:47

  airmax78 написав:
  asti написав:Я когда снимал свою гостиночку на Речной,3 имел такой опыт:
Каждый месяц ко мне приезжали из Фастова хозяева - мама лет 70 с дочкой и устраивали мне так сказать капитальную проверку: чист ли (белый) ковролин, не текут ли краны, не пахнет ли унитаз, работает ли замок и тд. Всё это вместе с расчетом и сверкой квитанций занимало часа 2-3, затем чета удалялась.
Сдайте адрес гостинки. Заселю туда своего знакомого - он их отучит ипать арендаторам мозги.
Пожалуйста, Речная, 3 кв 38
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:47

  asti написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Я когда снимал свою гостиночку на Речной,3 имел такой опыт:
Каждый месяц ко мне приезжали из Фастова хозяева - мама лет 70 с дочкой и устраивали мне так сказать капитальную проверку: чист ли (белый) ковролин, не текут ли краны, не пахнет ли унитаз, работает ли замок и тд. Всё это вместе с расчетом и сверкой квитанций занимало часа 2-3, затем чета удалялась.
Сдайте адрес гостинки. Заселю туда своего знакомого - он их отучит ипать арендаторам мозги.
Пожалуйста, Речная, 3 кв 38

Внес в базу "Сквоттер". Пусть теперь пеняют на себя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДАБІ схвалила будівництво 100-метрової багатоповерхівки біля Палацу «Україна»
https://kievinform.com/archives/7892?fb ... q4VCpARGRI

готовим кэш, хороший обьект
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дамы и господа, кроме Синуса, Еленска и Реуса, тут есть люди которые продали КРЖН и деньги с рынка забрали навсегда?

Или все только впрыгивают?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Выйду замуж от тысячи гектар."
Ищите на сайтах знакомств уже в феврале.
investorkiev
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