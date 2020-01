Додано: Пон 13 січ, 2020 21:26

asti написав: Говорят, в Праге за последние 4 года цены удвоились.

А из-за чего в Праге удвоились? Немецкие и английские понаехи разогрели рынок?Rent Per MonthApartment (1 bedroom) in City Centre 892.55 $Apartment (1 bedroom) Outside of Centre 661.74 $Apartment (3 bedrooms) in City Centre 1,432.75 $Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre 1,007.05 $Buy Apartment PricePrice per Square Meter to Buy Apartment in City Centre 5,486.40 $Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre 3,838.36 $Интересно, что в Праге разница между центром и нецентром примерно 1.5 раза, а в Москве ближе к 2, как у нас.Rent Per MonthApartment (1 bedroom) in City Centre 987.91 $Apartment (1 bedroom) Outside of Centre 578.35 $Apartment (3 bedrooms) in City Centre 2,058.87 $Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre 1,102.99 $Buy Apartment PricePrice per Square Meter to Buy Apartment in City Centre 5,919.00 $Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre 2,824.07 $Получается, всё справедливо 2 метра в Крушах = 1 метр на Липках.