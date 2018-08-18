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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:09
foxluck написав: airmax78 написав:
Почему все-таки лучше покупать машиноместо на наземном уровне паркинга а не на подземном. Мало ли что...
Ну или на -1 этаже паркинга при наличии под ним -2
Кстати в Одессе когда летом отдыхал в первой жемчужине снимал квартиру и паркинг на -1 , прошла гроза сильная, -2 этаж залили не сильно, сантиметров на 10-15, но это просто гроза была.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:13
zzzzzz написав: foxluck написав: airmax78 написав:
Почему все-таки лучше покупать машиноместо на наземном уровне паркинга а не на подземном. Мало ли что...
Ну или на -1 этаже паркинга при наличии под ним -2
Кстати в Одессе когда летом отдыхал в первой жемчужине снимал квартиру и паркинг на -1 , прошла гроза сильная, -2 этаж залили не сильно, сантиметров на 10-15, но это просто гроза была.
Не должно было вообще залить. Там обязаны стоять насосы откачивающие воду. В Ричмонде, кстати, стоят. Вполне эффективно работали во время сильных дождей прошлым летом.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:24
Сегодня видел первого замминистра. Хороший парень. Много лет его знаю.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:26
airmax78
Максим, есть дождь, если сильный дождь, а есть ливень.
Все эти насосы забиваются мусором, и привет
В тот день пол Одессы плавало, некоторые улицы по пояс были залиты водой.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:31
Тесла 517 баксов.... бльоооооооооооо... Трололо, отец, прости!
Тесла стоит дороже VAG.... Капец.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:33
somilitark написав: Natt написав:somilitark
, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.
Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м.
Красиво съехали,там что одно окно?
Мы говорим о площади или об окнах?
Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?
Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни?
Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте
120 даже многовато
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Унуноктий
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:34
airmax78 написав:
Тесла 517 баксов.... бльоооооооооооо... Трололо, отец, прости!
Тесла стоит дороже VAG.... Капец.
Все цены на Акции опять взлетели....
Это будет ещё один год беспрерывного роста
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:35
Унуноктий написав: somilitark написав: Natt написав:somilitark
, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.
Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м.
Красиво съехали,там что одно окно?
Мы говорим о площади или об окнах?
Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?
Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни?
Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте
120 даже многовато
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у вас реальные,у остальных виртуальные и часто съёмные,это как говорят на поскоте,две большие разницы))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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