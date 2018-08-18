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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2727272827292730

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 286
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:09

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Почему все-таки лучше покупать машиноместо на наземном уровне паркинга а не на подземном. Мало ли что...

Ну или на -1 этаже паркинга при наличии под ним -2


Кстати в Одессе когда летом отдыхал в первой жемчужине снимал квартиру и паркинг на -1 , прошла гроза сильная, -2 этаж залили не сильно, сантиметров на 10-15, но это просто гроза была.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:13

  zzzzzz написав:
  foxluck написав:
  airmax78 написав:Почему все-таки лучше покупать машиноместо на наземном уровне паркинга а не на подземном. Мало ли что...

Ну или на -1 этаже паркинга при наличии под ним -2


Кстати в Одессе когда летом отдыхал в первой жемчужине снимал квартиру и паркинг на -1 , прошла гроза сильная, -2 этаж залили не сильно, сантиметров на 10-15, но это просто гроза была.

Не должно было вообще залить. Там обязаны стоять насосы откачивающие воду. В Ричмонде, кстати, стоят. Вполне эффективно работали во время сильных дождей прошлым летом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:лайфхак: "Как заработать первый взнос на не первую квартиру и сделать это культурно?"
От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за декабрь 2019 года
https://strana.ua/news/244181-vladimir-borodjanskij-ministr-kultury-i-eho-zamy-vypisali-sebe-bolee-2-millionov-hriven-zarplaty.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Сегодня видел первого замминистра. Хороший парень. Много лет его знаю.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:26

airmax78
Максим, есть дождь, если сильный дождь, а есть ливень.
Все эти насосы забиваются мусором, и привет

В тот день пол Одессы плавало, некоторые улицы по пояс были залиты водой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тесла 517 баксов.... бльоооооооооооо... Трололо, отец, прости!
Тесла стоит дороже VAG.... Капец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

somilitark написав:
  Natt написав:somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.

Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м.
Красиво съехали,там что одно окно?
Мы говорим о площади или об окнах?
Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?

Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни?
Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте
120 даже многовато

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:34

  airmax78 написав:Тесла 517 баксов.... бльоооооооооооо... Трололо, отец, прости!
Тесла стоит дороже VAG.... Капец.

Все цены на Акции опять взлетели....
Это будет ещё один год беспрерывного роста
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:35

  Унуноктий написав:
somilitark написав:
  Natt написав:somilitark, когда я смотрела планировки, там были однухи по 50 метров. 27 квадратов - студия с одним окном? На такие не смотрела даже, если честно.

Я не знаю куда вы смотрели,ибо там со старта предлагается десяток планировок до 40 кв.м.
Красиво съехали,там что одно окно?
Мы говорим о площади или об окнах?
Сколько их может быть на 27-ми метрах? четыре и санузел с панорамой?

Мне нравилось когда-то на форуме обсуждение,мол сколько надо метров для жизни?
Все писали,что меньше 150 даже смотреть нельзя,а реально один в подвале,другой в съёмном бабушатнике всю жизнь,третий с мамой в панельке совковой,зато была куча страниц как должно быть по красоте
120 даже многовато

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у вас реальные,у остальных виртуальные и часто съёмные,это как говорят на поскоте,две большие разницы))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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