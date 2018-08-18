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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2729273027312732>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:41

  Жека79 написав:
  gonchik74 написав:Пару месяцев тому писал про трехи по 1300. Не смог себя убедить купить. Не нравится. Вроде и центр и недорого, но какой-то он весь кривой) И, да, я скорее в Рыбальском жил бы)


Сегодня то же самое произошло со мной. Не смог себя убедить, хотя ценник в этом районе самый низкий.

Ну я Вам говорил. Кстати, а может, в самом деле Рыбальский?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:53

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:
  gonchik74 написав:Пару месяцев тому писал про трехи по 1300. Не смог себя убедить купить. Не нравится. Вроде и центр и недорого, но какой-то он весь кривой) И, да, я скорее в Рыбальском жил бы)


Сегодня то же самое произошло со мной. Не смог себя убедить, хотя ценник в этом районе самый низкий.

Ну я Вам говорил. Кстати, а может, в самом деле Рыбальский?


вариант, но только если там уберут 8-ми полосное шоссе и железную дорогу
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:02

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:
  Жека79 написав:
Сегодня то же самое произошло со мной. Не смог себя убедить, хотя ценник в этом районе самый низкий.

Ну я Вам говорил. Кстати, а может, в самом деле Рыбальский?


вариант, но только если там уберут 8-ми полосное шоссе и железную дорогу

Внутри квартала они Вам практически не будут мешать. Зато это 100% попадание во вкусы поколения XYZ... Тетрис, а тем более ТТ для них слишком пафосные, бесчеловечные и дорогие. ФТ и Республика - в ж()пе мира. Что остается? Uniti и Рыбальский. Как по мне, то у Рыбальского локейшен по-интереснее. Так что если с перспективой потом эту прелесть продать - то Рыбальский неплохой выбор ИМХО.
Кстати, недавно проезжал мимо Кирилловской 44. Симпатично.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:02

  Жека79 написав:
вариант, но только если там уберут 8-ми полосное шоссе и железную дорогу


А Макс жаловался только на дорогую коммуналь,там обслуживающая организация гривен 15 за метр берёт,не знали про этот факт,Макс сразу доложил,что ловить там нечего,хотя до центра рукой подать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:10

  somilitark написав:
  Жека79 написав:
вариант, но только если там уберут 8-ми полосное шоссе и железную дорогу


А Макс жаловался только на дорогую коммуналь,там обслуживающая организация гривен 15 за метр берёт,не знали про этот факт,Макс сразу доложил,что ловить там нечего,хотя до центра рукой подать.

..особенно пешком. по будущему мосту..

йя плакалЪ
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:11

airmax78

Как вам МОП ?
Скинулись с соседями отремонтировали, правда женщины выбирали материалы, пафосно получилось, пшонка-стайл, хрусталь и тд. Я бы хай-тек какой-то сделал.

Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:13

  freeze написав:airmax78

Как вам МОП ?
Скинулись с соседями отремонтировали, правда женщины выбирали материалы, пафосно получилось, пшонка-стайл, хрусталь и тд. Я бы хай-тек какой-то сделал.

Зображення

все познается в сравнении. давай фото как было до..

зы. люстра куцовато смотрится, на пафос не дотягивает
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:18

  plugatyrev написав:все познается в сравнении. давай фото как было до..


Не подумал сделать, но как обычно, 10 лет после строителей, капремонты, тонны кирпичей, пенобетона, цемента, всё это пагубно сказывается. Плитка местами потрескалась, всё-таки утруска-усушка-усадка махины не проходит бесследно.

Люстра 14 тысяч грн, дорого, больше не могли себе позволить. Но ярко 11 лед-ламп + 4 бра по 2 лампы-лед.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 січ, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А как вам этот домик на московской 16Зображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:42

  investorkiev написав:Дамы и господа, кроме Синуса, Еленска и Реуса, тут есть люди которые продали КРЖН и деньги с рынка забрали навсегда?

Или все только впрыгивают?

Продал осенью 2018, деньги вывез в щуцин. Потери около 20% (10% аренда за год, 10% выросла цена на аналоги). Локти не кусаю.
Gastarbaiter
 
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