Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав: Сегодня то же самое произошло со мной. Не смог себя убедить, хотя ценник в этом районе самый низкий.
Ну я Вам говорил. Кстати, а может, в самом деле Рыбальский?
вариант, но только если там уберут 8-ми полосное шоссе и железную дорогу
Внутри квартала они Вам практически не будут мешать. Зато это 100% попадание во вкусы поколения XYZ... Тетрис, а тем более ТТ для них слишком пафосные, бесчеловечные и дорогие. ФТ и Республика - в ж()пе мира. Что остается? Uniti и Рыбальский. Как по мне, то у Рыбальского локейшен по-интереснее. Так что если с перспективой потом эту прелесть продать - то Рыбальский неплохой выбор ИМХО. Кстати, недавно проезжал мимо Кирилловской 44. Симпатично.
plugatyrev написав:все познается в сравнении. давай фото как было до..
Не подумал сделать, но как обычно, 10 лет после строителей, капремонты, тонны кирпичей, пенобетона, цемента, всё это пагубно сказывается. Плитка местами потрескалась, всё-таки утруска-усушка-усадка махины не проходит бесследно.
Люстра 14 тысяч грн, дорого, больше не могли себе позволить. Но ярко 11 лед-ламп + 4 бра по 2 лампы-лед.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 січ, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.