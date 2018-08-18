Цены растут, в апреле думаю ещё подростут.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цены растут, в апреле думаю ещё подростут.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:52
Цены на сливочное масло обычно уже апреле стабилизируются,ближе к лету падают.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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