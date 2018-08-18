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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2728272927302731

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:42

  investorkiev написав:Дамы и господа, кроме Синуса, Еленска и Реуса, тут есть люди которые продали КРЖН и деньги с рынка забрали навсегда?

Или все только впрыгивают?

Продал осенью 2018, деньги вывез в щуцин. Потери около 20% (10% аренда за год, 10% выросла цена на аналоги). Локти не кусаю.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены растут, в апреле думаю ещё подростут.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:52

  Унуноктий написав:Цены растут, в апреле думаю ещё подростут.

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Цены на сливочное масло обычно уже апреле стабилизируются,ближе к лету падают.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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4
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 07:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Памятка для Smart-жителя Smart City

Киевлянин, идешь на улицу? Собираешься ехать в маршрутке, метро, авто? Помни Оушен Дни всегда близко. Потому:

1. Не забудь надеть гидрокостюм, взять ласты, маску, баллоны с кислородом, аптечку первой помощи, веревочную лестницу, багор, ломик, фонарик, рацию, резиновую лодку.. Камера формата Go Pro будет в тему. Завещание также не будет лишним. Помни, приключения всегда начинаются вдруг.

2. Никогда теряй бдительности в маршрутке, авто, метро на пешеходном тротуаре. Smart жителя бережет smart-реакция.

3. Если земля под тобой расступается, не убаюкивай себя тем, что тебе это кажется, что это происходит не с тобой, что ты в центре европейского Smart City. Просто беги, беги, как бежала Лола в фильме. В Smart City выживают не те, кто думают, а те, кто быстро двигаются. Мама не зря любит скорость.

4. Набирая ход не забудь включить камеру телефона, не упускай возможность стать звездой социальных сетей. Помни, что приключения не только несут испытания для характера, но и являются источником монетизации.

5. В общественном транспорте занимай место недалеко от выхода. Оплати проезд. Если автобус, маршрутка, трамвай резко начинают идти под землю, отработанным движением ломика выбивай стекло и сгруппировавшись выпрыгивай в любом направлении. Оказавшись на земле действуй как указано в пункте 3,4.

6. Если приключение застало тебя в метро, то не создавая паники надень маску, включи подачу кислорода из баллонов и спокойно плыви к выходу из станции метро, или по туннелю в направлении ближайшей станции метро.

7. Передвигаясь в личном авто помни, что лучше всего выживают те, кто умеют выпрыгивать из авто на ходу. Не пытайся спасать свою машину, когда она уходит в подземную трубу. Киевская администрация обязательно ее выловит в Бортничах и вернет вместе с ароматизаторами.

8. Помните, что самый классный рафтинг получается возле большой трубы. Распечатай карту подземных коммуникаций с сайта КГГА и наслаждайся приключениями!

Передай эти знания репостом, шепотом, всхлипом или другим доступным для тебя способом
investorkiev
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