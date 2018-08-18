Додано: Вів 14 січ, 2020 07:33

Памятка для Smart-жителя Smart City



Киевлянин, идешь на улицу? Собираешься ехать в маршрутке, метро, авто? Помни Оушен Дни всегда близко. Потому:



1. Не забудь надеть гидрокостюм, взять ласты, маску, баллоны с кислородом, аптечку первой помощи, веревочную лестницу, багор, ломик, фонарик, рацию, резиновую лодку.. Камера формата Go Pro будет в тему. Завещание также не будет лишним. Помни, приключения всегда начинаются вдруг.



2. Никогда теряй бдительности в маршрутке, авто, метро на пешеходном тротуаре. Smart жителя бережет smart-реакция.



3. Если земля под тобой расступается, не убаюкивай себя тем, что тебе это кажется, что это происходит не с тобой, что ты в центре европейского Smart City. Просто беги, беги, как бежала Лола в фильме. В Smart City выживают не те, кто думают, а те, кто быстро двигаются. Мама не зря любит скорость.



4. Набирая ход не забудь включить камеру телефона, не упускай возможность стать звездой социальных сетей. Помни, что приключения не только несут испытания для характера, но и являются источником монетизации.



5. В общественном транспорте занимай место недалеко от выхода. Оплати проезд. Если автобус, маршрутка, трамвай резко начинают идти под землю, отработанным движением ломика выбивай стекло и сгруппировавшись выпрыгивай в любом направлении. Оказавшись на земле действуй как указано в пункте 3,4.



6. Если приключение застало тебя в метро, то не создавая паники надень маску, включи подачу кислорода из баллонов и спокойно плыви к выходу из станции метро, или по туннелю в направлении ближайшей станции метро.



7. Передвигаясь в личном авто помни, что лучше всего выживают те, кто умеют выпрыгивать из авто на ходу. Не пытайся спасать свою машину, когда она уходит в подземную трубу. Киевская администрация обязательно ее выловит в Бортничах и вернет вместе с ароматизаторами.



8. Помните, что самый классный рафтинг получается возле большой трубы. Распечатай карту подземных коммуникаций с сайта КГГА и наслаждайся приключениями!



Передай эти знания репостом, шепотом, всхлипом или другим доступным для тебя способом