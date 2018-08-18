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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2020 23:42
investorkiev написав:
Дамы и господа, кроме Синуса, Еленска и Реуса, тут есть люди которые продали КРЖН и деньги с рынка забрали навсегда?
Или все только впрыгивают?
Продал осенью 2018, деньги вывез в щуцин. Потери около 20% (10% аренда за год, 10% выросла цена на аналоги). Локти не кусаю.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:44
Цены растут, в апреле думаю ещё подростут.
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Унуноктий
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:52
Унуноктий написав:
Цены растут, в апреле думаю ещё подростут.
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Цены на сливочное масло обычно уже апреле стабилизируются,ближе к лету падают.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:02
Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Дамы и господа, кроме Синуса, Еленска и Реуса, тут есть люди которые продали КРЖН и деньги с рынка забрали навсегда?
Или все только впрыгивают?
Продал осенью 2018, деньги вывез в щуцин. Потери около 20% (10% аренда за год, 10% выросла цена на аналоги). Локти не кусаю.
почему не кусаете? на столько большая зарплата что 20% от стоимости квартиры за год- мелочь в рамках статистической погрешности?
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investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:13
investorkiev написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Дамы и господа, кроме Синуса, Еленска и Реуса, тут есть люди которые продали КРЖН и деньги с рынка забрали навсегда?
Или все только впрыгивают?
Продал осенью 2018, деньги вывез в щуцин. Потери около 20% (10% аренда за год, 10% выросла цена на аналоги). Локти не кусаю.
почему не кусаете? на столько большая зарплата что 20% от стоимости квартиры за год- мелочь в рамках статистической погрешности?
Когда ты эмигрировал и тебе твоя новая страна нравится намного больше чем старая, все, что осталось в старой теряет какую-либо ценность. И ты удивляешься: как вообще тебе удалось что-то продать в этой дыре за деньги, сопоставимые со стоимостью этого в новом парадизе.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:14
Цены падать не будут-падать будут только люди под асфальт
крупнейший торгово-развлекательный центр Украины и Киева - Ocean Plaza (Океан плаза) - затопило кипятком.
Горячая вода растекается по улице возле Антоновича, 176, где расположен ТРЦ.
Официально сообщается о девяти пострадавших. Они госпитализированы из торгового центра с ожогами. Некоторых людей спасатели выносили на руках.
Из маршрутного такси, которое едва не ушло под землю, эвакуировано от семи до 13 пассажиров.
Киевские чиновники организовали срочный брифинг. Они сообщили причину ЧП - прорыв изношенной магистральной трубы ТЭЦ-5, которая обеспечивает отоплением и горячей водой половину правого берега столицы.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:18
investorkiev написав: Gastarbaiter написав:
Продал осенью 2018, деньги вывез в щуцин. Потери около 20% (10% аренда за год, 10% выросла цена на аналоги). Локти не кусаю.
почему не кусаете? на столько большая зарплата что 20% от стоимости квартиры за год- мелочь в рамках статистической погрешности?
1. Сумма небольшая - квартирка была дешевая.
2. Продавать в любом случае собирался - нужны деньги на щуцинские ипеня. Понимал, что в случае обвала могу банально не успеть слить. Негативный прогноз по Украине никуда не делся, просто из-за вакханалии с ОВГЗ отложился во времени. Но на тот момент решение казалось правильным. А так зафиксировал капитал и сплю спокойно в ожидании коррекции цен в ипенях.
3. Немножко отбил, играясь с обменом валют.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:20
airmax78 написав: investorkiev написав: Gastarbaiter написав:
Продал осенью 2018, деньги вывез в щуцин. Потери около 20% (10% аренда за год, 10% выросла цена на аналоги). Локти не кусаю.
почему не кусаете? на столько большая зарплата что 20% от стоимости квартиры за год- мелочь в рамках статистической погрешности?
Когда ты эмигрировал и тебе твоя новая страна нравится намного больше чем старая, все, что осталось в старой теряет какую-либо ценность. И ты удивляешься: как вообще тебе удалось что-то продать в этой дыре за деньги, сопоставимые со стоимостью этого в новом парадизе.
когда поддаешься эмоциям - теряешь деньги. Суровый оскал капитализма.
Потерять сейчас 20% от стоимости моей недвижки я не хотел бы..
Есть какая - то психология бедности, не иначе. Гастарбайтер готов батрачить полгода-год, чтобы покрыть лосс от неудачной продажи квартиры, лишь бы не вникать в особенности КРЖН, лишь бы не слушать матушку-Трибеку с ее теорией РОКЕТЫ.
Аирмакс готов работать как раб на галерах перед монитором, зарабатывая слепоту, сколеоз и гемморой (в прямом смысле), вместо того что-бы взять долгосрочный отпуск, типа творческий отпуск, за свой счет, и, на свежем воздухе, размяв затекшие члены, заняться самому ремонтом в своей новой стометровой прэлэсти. И для здоровья полезно, и мозги проветрятся, и денежку не сворует подлый прораб, в итоге это выгодно с любой стороны, но нет. Держимся за свои стереотипы.
Макс, я бы Вам даже свою тележку из Епицентра отдолжил бы, что-бы вы стройматериалы могли возить из газельки в квартиру без ущерба для поясницы.
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investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:23
Serg-ik написав:
Киевские чиновники организовали срочный брифинг. Они сообщили причину ЧП - прорыв изношенной магистральной трубы ТЭЦ-5, которая обеспечивает отоплением и горячей водой половину правого берега столицы.
[/quote]
обожаю декомунизацию в действии!!! некуй пользоваться окупационной инфраструктурой, которую создал преступный красный режим!!!
Лучше выложим автентичный тризуб из сала, оденем вышиванку и запоем самую красивую песню!
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investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:32
investorkiev написав:
обожаю декомунизацию в действии!!! некуй пользоваться окупационной инфраструктурой, которую создал преступный красный режим!!!
Зацените
"Четыре раза за последние четыре года в одном и том же месте на улице Антоновича происходит глобальная авария теплосетей! А у этих д...бов - неправильно построенные ТЦ!", возмущается близкий к руководству Океан Плаза источник.
По окончательным данным, всего пострадали девять человек. Их всех доставили в ожоговое отделение с повреждениями. Погибших нет.
"На место прибыл заммэра Кличко - Пантелеев и сходу заявил, что торговый центр неправильно построен, поэтому случилось то, что случилось", - рассказал источник.
а в это время
Мэр Киева Виталий Кличко вернулся в украинскую столицу из США и сразу отправился к отоларингологу. У градоначальника сильно разболелось ухо, он был прооперирован.
наверное ему там много чего нашептали
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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