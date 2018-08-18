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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:36
investorkiev написав:
когда поддаешься эмоциям - теряешь деньги. Суровый оскал капитализма.
Потерять сейчас 20% от стоимости моей недвижки я не хотел бы..
Есть какая - то психология бедности, не иначе. Гастарбайтер готов батрачить полгода-год, чтобы покрыть лосс от неудачной продажи квартиры, лишь бы не вникать в особенности КРЖН, лишь бы не слушать матушку-Трибеку с ее теорией РОКЕТЫ.
Ну, РОКЕТА - она не только в Киеве. Нужно было срочно фиксировать ипотекой цену в ипенях. Увы, по некоторым причинам не получилось. А теперь уже и не очень-то хочется.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:37
investorkiev написав:
когда поддаешься эмоциям - теряешь деньги. Суровый оскал капитализма.
Потерять сейчас 20% от стоимости моей недвижки я не хотел бы..
Есть какая - то психология бедности, не иначе. Гастарбайтер готов батрачить полгода-год, чтобы покрыть лосс от неудачной продажи квартиры, лишь бы не вникать в особенности КРЖН, лишь бы не слушать матушку-Трибеку с ее теорией РОКЕТЫ.
Аирмакс готов работать как раб на галерах перед монитором, зарабатывая слепоту, сколеоз и гемморой (в прямом смысле), вместо того что-бы взять долгосрочный отпуск, типа творческий отпуск, за свой счет, и, на свежем воздухе, размяв затекшие члены, заняться самому ремонтом в своей новой стометровой прэлэсти. И для здоровья полезно, и мозги проветрятся, и денежку не сворует подлый прораб, в итоге это выгодно с любой стороны, но нет. Держимся за свои стереотипы.
Макс, я бы Вам даже свою тележку из Епицентра отдолжил бы, что-бы вы стройматериалы могли возить из газельки в квартиру без ущерба для поясницы.
Гастарбайтер принял решение, и повернул жизнь в нужном ему направлении. И не факт, если бы он откладывал - то выиграл бы. Минус записал в "расходы на релокацию".
А Макс сколько ещё будет скыглить про "модные МОПы" и "кросивые фосады"?
А истории про "-50к на каждой транзакции" - уже стали мемом на этой ветке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:38
Serg-ik написав:
а в это время
Мэр Киева Виталий Кличко вернулся в украинскую столицу из США и сразу отправился к отоларингологу. У градоначальника сильно разболелось ухо, он был прооперирован.
наверное ему там много чего нашептали
должность мера Киева согласовывается в США, должность президента Украины согласовывается в США, должность премьер-министра Украины согласовывается с США.
И при этом мне говорят что отслеживание тенденций КРЖН по уже пройденым стопам заокеанских колоний - не правильно.
Я когда был в Шри-ланке, там единственные приличные здания - это то, что было построено при "окупации". Из немногочисленных плюсов - это то, что все население знает английский ("окупационный язык"), но дети уже плохо знают. До боли мне что-то напомнило, но что...?
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:41
13 січня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому директору столичного комунального підприємства «Спецжитлофонд». За даними слідства, дії підозрюваного, кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України, завдали громаді Києва 5,9 млн грн шкоди.
Як встановило слідство, колишній керівник комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення законодавства продав у 2015 році майнові права на 20 квартир у новобудові на Печерську, замовником якого був «Спецжитлофонд», за суттєво заниженими цінами. В результаті чого громада Києва недоотримала 5,9 млн грн, що встановлено судово-економічними експертизами.
Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро здійснюють із березня 2018 року.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення інших учасників злочинної схеми.
Довідково
КП «Спецжитлофонд» створене для отримання прибутку від господарської діяльності з будівництва житлового та нежитлового фонду, тощо. Предметом діяльності КП «Спецжитлофонд» є здійснення функцій замовника будівництва, залучення в установленому порядку інвестицій для фінансування будівництва житлового фонду (відповідно до Статуту).
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:52
Вкладчик1234 написав:
Гастарбайтер принял решение, и повернул жизнь в нужном ему направлении. И не факт, если бы он откладывал - то выиграл бы. Минус записал в "расходы на релокацию".
А Макс сколько ещё будет скыглить про "модные МОПы" и "кросивые фосады"?
А истории про "-50к на каждой транзакции" - уже стали мемом на этой ветке
Эйрмакс просто не боится признавать свои ошибки. Пытается их исправить. Да, не всегда удачно. Совершает новые. Зато движение.
Кстати, оформился новый полтосик: если бы продавал Ричмонд сегодня, вполне мог добавить 45К на квартире и 5к на машиноместе.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:59
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
Гастарбайтер принял решение, и повернул жизнь в нужном ему направлении. И не факт, если бы он откладывал - то выиграл бы. Минус записал в "расходы на релокацию".
А Макс сколько ещё будет скыглить про "модные МОПы" и "кросивые фосады"?
А истории про "-50к на каждой транзакции" - уже стали мемом на этой ветке
Эйрмакс просто не боится признавать свои ошибки. Пытается их исправить. Да, не всегда удачно. Совершает новые. Зато движение.
Кстати, оформился новый полтосик: если бы продавал Ричмонд сегодня, вполне мог добавить 45К на квартире и 5к на машиноместе.
это все лирика, тележку забирать будете?
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investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 09:59
zzzzzz написав:
продав у 2015 році майнові права на 20 квартир у новобудові на Печерську, замовником якого був «Спецжитлофонд», за суттєво заниженими цінами. В результаті чого громада Києва недоотримала 5,9 млн грн, що встановлено судово-економічними експертизами.
Это эксперты и следаки, почитывая наш форум, понимают, что РАКЕТУ не удержать, кусают локти, что не затарились в 2015-м. Теперь они мстят и упиваются своей властью. А те, кто купил эти 20 квартир, считают, что они молодцы, к тому же спасли своими деньгами предприятия от коллапса.
Кстати, 5900 000/20= 295 000. Всего то десяточка баксов на квартире. Слёзы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:07
investorkiev написав: airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
Гастарбайтер принял решение, и повернул жизнь в нужном ему направлении. И не факт, если бы он откладывал - то выиграл бы. Минус записал в "расходы на релокацию".
А Макс сколько ещё будет скыглить про "модные МОПы" и "кросивые фосады"?
А истории про "-50к на каждой транзакции" - уже стали мемом на этой ветке
Эйрмакс просто не боится признавать свои ошибки. Пытается их исправить. Да, не всегда удачно. Совершает новые. Зато движение.
Кстати, оформился новый полтосик: если бы продавал Ричмонд сегодня, вполне мог добавить 45К на квартире и 5к на машиноместе.
это все лирика, тележку забирать будете?
Обижаете. Тележку я купил еще в 2013м и с тех пор вожу в багажнике.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:35
airmax78 написав:
Обижаете. Тележку я купил еще в 2013м и с тех пор вожу в багажнике.
А, у вас же универсал, я забыл. Вполне влезет 3-4 кв.м плитки, до 15 пачек ламината... если задние сидения сложить - стандартная ванна 170*70 влазит? Не проверяли? Душевая кабинка в упаковке точно должна влезть...
Закиньте тряпки, старые футболки - если будете перевозить габаритные грузы, то обмотаете дальний конец, чтоб не поцарапать панорамную крышу, она конечно очень не практичная...
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investorkiev
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:42
... можна трошки оф-топчику?
(і рекламу я заховав, щоб не придирались!!! )
- отакі смс мені приходять...
Информация от (видалив) !
С 13 по 19 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 8% в неделю.
С 20 по 26 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 7,5 % в неделю.
Периодичность выплат, остаётся без изменений.
Живите в достатке!
.........хххх........
Информация от (видалив)
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Желаем всем удачи!
Живите в достатке!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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