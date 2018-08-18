investorkiev написав:

когда поддаешься эмоциям - теряешь деньги. Суровый оскал капитализма.Потерять сейчас 20% от стоимости моей недвижки я не хотел бы..Есть какая - то психология бедности, не иначе. Гастарбайтер готов батрачить полгода-год, чтобы покрыть лосс от неудачной продажи квартиры, лишь бы не вникать в особенности КРЖН, лишь бы не слушать матушку-Трибеку с ее теорией РОКЕТЫ.Аирмакс готов работать как раб на галерах перед монитором, зарабатывая слепоту, сколеоз и гемморой (в прямом смысле), вместо того что-бы взять долгосрочный отпуск, типа творческий отпуск, за свой счет, и, на свежем воздухе, размяв затекшие члены, заняться самому ремонтом в своей новой стометровой прэлэсти. И для здоровья полезно, и мозги проветрятся, и денежку не сворует подлый прораб, в итоге это выгодно с любой стороны, но нет. Держимся за свои стереотипы.Макс, я бы Вам даже свою тележку из Епицентра отдолжил бы, что-бы вы стройматериалы могли возить из газельки в квартиру без ущерба для поясницы.