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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27302731273227332734>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:52

  Вкладчик1234 написав:Гастарбайтер принял решение, и повернул жизнь в нужном ему направлении. И не факт, если бы он откладывал - то выиграл бы. Минус записал в "расходы на релокацию".
А Макс сколько ещё будет скыглить про "модные МОПы" и "кросивые фосады"? :)
А истории про "-50к на каждой транзакции" - уже стали мемом на этой ветке

Эйрмакс просто не боится признавать свои ошибки. Пытается их исправить. Да, не всегда удачно. Совершает новые. Зато движение.
Кстати, оформился новый полтосик: если бы продавал Ричмонд сегодня, вполне мог добавить 45К на квартире и 5к на машиноместе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:59

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Гастарбайтер принял решение, и повернул жизнь в нужном ему направлении. И не факт, если бы он откладывал - то выиграл бы. Минус записал в "расходы на релокацию".
А Макс сколько ещё будет скыглить про "модные МОПы" и "кросивые фосады"? :)
А истории про "-50к на каждой транзакции" - уже стали мемом на этой ветке

Эйрмакс просто не боится признавать свои ошибки. Пытается их исправить. Да, не всегда удачно. Совершает новые. Зато движение.
Кстати, оформился новый полтосик: если бы продавал Ричмонд сегодня, вполне мог добавить 45К на квартире и 5к на машиноместе.

это все лирика, тележку забирать будете?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:59

  zzzzzz написав:
продав у 2015 році майнові права на 20 квартир у новобудові на Печерську, замовником якого був «Спецжитлофонд», за суттєво заниженими цінами. В результаті чого громада Києва недоотримала 5,9 млн грн, що встановлено судово-економічними експертизами.

Это эксперты и следаки, почитывая наш форум, понимают, что РАКЕТУ не удержать, кусают локти, что не затарились в 2015-м. Теперь они мстят и упиваются своей властью. А те, кто купил эти 20 квартир, считают, что они молодцы, к тому же спасли своими деньгами предприятия от коллапса.
Кстати, 5900 000/20= 295 000. Всего то десяточка баксов на квартире. Слёзы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:07

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Гастарбайтер принял решение, и повернул жизнь в нужном ему направлении. И не факт, если бы он откладывал - то выиграл бы. Минус записал в "расходы на релокацию".
А Макс сколько ещё будет скыглить про "модные МОПы" и "кросивые фосады"? :)
А истории про "-50к на каждой транзакции" - уже стали мемом на этой ветке

Эйрмакс просто не боится признавать свои ошибки. Пытается их исправить. Да, не всегда удачно. Совершает новые. Зато движение.
Кстати, оформился новый полтосик: если бы продавал Ричмонд сегодня, вполне мог добавить 45К на квартире и 5к на машиноместе.

это все лирика, тележку забирать будете?

Обижаете. Тележку я купил еще в 2013м и с тех пор вожу в багажнике.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:35

  airmax78 написав:Обижаете. Тележку я купил еще в 2013м и с тех пор вожу в багажнике.

А, у вас же универсал, я забыл. Вполне влезет 3-4 кв.м плитки, до 15 пачек ламината... если задние сидения сложить - стандартная ванна 170*70 влазит? Не проверяли? Душевая кабинка в упаковке точно должна влезть...

Закиньте тряпки, старые футболки - если будете перевозить габаритные грузы, то обмотаете дальний конец, чтоб не поцарапать панорамную крышу, она конечно очень не практичная...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:59

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Гастарбайтер принял решение, и повернул жизнь в нужном ему направлении. И не факт, если бы он откладывал - то выиграл бы. Минус записал в "расходы на релокацию".
А Макс сколько ещё будет скыглить про "модные МОПы" и "кросивые фосады"? :)
А истории про "-50к на каждой транзакции" - уже стали мемом на этой ветке

Эйрмакс просто не боится признавать свои ошибки. Пытается их исправить. Да, не всегда удачно. Совершает новые. Зато движение.
Кстати, оформился новый полтосик: если бы продавал Ричмонд сегодня, вполне мог добавить 45К на квартире и 5к на машиноместе.

а вот если бы бабушка в штанах ходила то весьма вероятно что она была бы дедушкой..
а ше в подібних випадках радять порахувати десь шось...
зы . а был ли мальчик ?.. :?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:09

  Serg-ik написав:
а в это время
Мэр Киева Виталий Кличко вернулся в украинскую столицу из США и сразу отправился к отоларингологу. У градоначальника сильно разболелось ухо, он был прооперирован.

наверное ему там много чего нашептали


Не знаю в каком из городов США Был Виталий, но....Теперь Киев и Нью Йорк города-побратимы
В Нью-Йорке днем 13 января центральные улицы города оказались в воде. Были затоплены окрестности Линкольн-центра в Верхнем Вест-Сайде. Из-за водной преграды было усложнено движение транспорта.

Кроме того, из-за аварии было отключено электричество и пришлось остановить работу метро в районе Манхэттена и Бродвея.

в Нью-Йорке причина потопа оказалась полностью техногенной: прорвало городской водопровод. Первые сигналы о ЧП начали поступать спасателям рано утром. Найти причину удалось лишь несколько часов спустя.

Ждём сообщение о головных болях или болезни уха у мера Нью-Йорка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:12

  investorkiev написав:обожаю декомунизацию в действии!!! некуй пользоваться окупационной инфраструктурой, которую создал преступный красный режим!!!
Лучше выложим автентичный тризуб из сала, оденем вышиванку и запоем самую красивую песню!


как там успехи в ЛДНР с экономикой и независимостью от метрополий? когда будем опыт в киев переносить?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:36

  investorkiev написав:Трололяка, ты иногда толковые вещи говоришь, но как дело до политики заходит - скатываешься в неадекват.
Я понимаю, ты в Омерику бусы продаешь по интернету и поэтому кагбы от них зависишь, но это не значит что тебе нужно лизать зад дяди Сэма все время, не высовывая языка.

Что касается ДЛНР, то по формуле штанмаера уже в этом году эти образования вернутся в лоно Неньки, на своих естественно условиях, те «шестерки Рф» как ты их назвал станут депутатами ВР и будут принимать законы как нам с тобой жить.
Так что запасайся огнетушителем и смазывай пукан, чтоб не взорвался когда пригорать будет...


окей, допустим твои ватные мечты сбываются. на рокету это как повлияет, как думаешь? думаю, цена киева будет двигаться в сторону цен в донецке, а не наоборот. что мба говорит по этому поводу?

вообще конечно ты эталонный донецкий, я с такими общался еще лет 15 назад и будучи пацаном удивлялся. у таких как ты (вас очень много) система восприятия мира всегда строилась на тюремных понятиях - кто-то кому то лижет, без этого жить нельзя, картинка не складывалась. причем доллары считать умеете хорошо и ходите в хилфигерах :) вот только прогнозировать долгосрочные результаты своих предпочтений - с этим туго)) и вывод сделать стыдно, что в 2014 об вас русские ноги вытерли для своих мутных долгосрочных целей.

ну и вообще, самое смешное твое откроевение было в том, что ты даже не знаешь, что значат все эти красивые английские абревиатуры на дипломе МБА))
Востаннє редагувалось trololo в Вів 14 січ, 2020 11:43, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:41

Тэгнул Баканова. Трибека, соберите, на всякий случай вещи, ключи от квартир с адресами положите в почтовый ящик, ключ от почтового ящика оставьте консъержке. Мне скиньте ваш точный адрес - я, так и быть, поуправляю вашими активами в ваше отсутствие. Очень мне понравились ваши истории о трудовых буднях лендлордов.
По деньгам потом порешаем. Года через 2-3, когда вернетесь.
airmax78
 
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