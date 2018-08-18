Додано: Вів 14 січ, 2020 11:36

investorkiev написав: Трололяка, ты иногда толковые вещи говоришь, но как дело до политики заходит - скатываешься в неадекват.

Я понимаю, ты в Омерику бусы продаешь по интернету и поэтому кагбы от них зависишь, но это не значит что тебе нужно лизать зад дяди Сэма все время, не высовывая языка.



Что касается ДЛНР, то по формуле штанмаера уже в этом году эти образования вернутся в лоно Неньки, на своих естественно условиях, те «шестерки Рф» как ты их назвал станут депутатами ВР и будут принимать законы как нам с тобой жить.

Так что запасайся огнетушителем и смазывай пукан, чтоб не взорвался когда пригорать будет... Трололяка, ты иногда толковые вещи говоришь, но как дело до политики заходит - скатываешься в неадекват.Я понимаю, ты в Омерику бусы продаешь по интернету и поэтому кагбы от них зависишь, но это не значит что тебе нужно лизать зад дяди Сэма все время, не высовывая языка.Что касается ДЛНР, то по формуле штанмаера уже в этом году эти образования вернутся в лоно Неньки, на своих естественно условиях, те «шестерки Рф» как ты их назвал станут депутатами ВР и будут принимать законы как нам с тобой жить.Так что запасайся огнетушителем и смазывай пукан, чтоб не взорвался когда пригорать будет...

окей, допустим твои ватные мечты сбываются. на рокету это как повлияет, как думаешь? думаю, цена киева будет двигаться в сторону цен в донецке, а не наоборот. что мба говорит по этому поводу?вообще конечно ты эталонный донецкий, я с такими общался еще лет 15 назад и будучи пацаном удивлялся. у таких как ты (вас очень много) система восприятия мира всегда строилась на тюремных понятиях - кто-то кому то лижет, без этого жить нельзя, картинка не складывалась. причем доллары считать умеете хорошо и ходите в хилфигерахвот только прогнозировать долгосрочные результаты своих предпочтений - с этим туго)) и вывод сделать стыдно, что в 2014 об вас русские ноги вытерли для своих мутных долгосрочных целей.ну и вообще, самое смешное твое откроевение было в том, что ты даже не знаешь, что значат все эти красивые английские абревиатуры на дипломе МБА))