Додано: Вів 14 січ, 2020 11:46

trololo написав: investorkiev написав: Трололяка, ты иногда толковые вещи говоришь, но как дело до политики заходит - скатываешься в неадекват.

Я понимаю, ты в Омерику бусы продаешь по интернету и поэтому кагбы от них зависишь, но это не значит что тебе нужно лизать зад дяди Сэма все время, не высовывая языка.



Что касается ДЛНР, то по формуле штанмаера уже в этом году эти образования вернутся в лоно Неньки, на своих естественно условиях, те «шестерки Рф» как ты их назвал станут депутатами ВР и будут принимать законы как нам с тобой жить.

Так что запасайся огнетушителем и смазывай пукан, чтоб не взорвался когда пригорать будет... Трололяка, ты иногда толковые вещи говоришь, но как дело до политики заходит - скатываешься в неадекват.Я понимаю, ты в Омерику бусы продаешь по интернету и поэтому кагбы от них зависишь, но это не значит что тебе нужно лизать зад дяди Сэма все время, не высовывая языка.Что касается ДЛНР, то по формуле штанмаера уже в этом году эти образования вернутся в лоно Неньки, на своих естественно условиях, те «шестерки Рф» как ты их назвал станут депутатами ВР и будут принимать законы как нам с тобой жить.Так что запасайся огнетушителем и смазывай пукан, чтоб не взорвался когда пригорать будет...



окей, допустим твои ватные мечты сбываются. на рокету это как повлияет, как думаешь? думаю, цена киева будет двигаться в сторону цен в донецке, а не наоборот. что мба говорит по этому поводу?



вообще конечно ты эталонный донецкий, я с такими общался еще лет 15 назад и будучи пацаном удивлялся. у таких как ты (вас очень много) система восприятия мира всегда строилась на тюремных понятиях - кто-то кому то лижет, без этого жить нельзя, картинка не складывалась.



ну и вообще, самое смешное твое откроевение было в том, что ты даже не знаешь, что значат все эти красивые английские абревиатуры на дипломе МБА)) окей, допустим твои ватные мечты сбываются. на рокету это как повлияет, как думаешь? думаю, цена киева будет двигаться в сторону цен в донецке, а не наоборот. что мба говорит по этому поводу?вообще конечно ты эталонный донецкий, я с такими общался еще лет 15 назад и будучи пацаном удивлялся. у таких как ты (вас очень много) система восприятия мира всегда строилась на тюремных понятиях - кто-то кому то лижет, без этого жить нельзя, картинка не складывалась.ну и вообще, самое смешное твое откроевение было в том, что ты даже не знаешь, что значат все эти красивые английские абревиатуры на дипломе МБА))

Мба говорит шо это на Рокету не повлияет, а даже наоборот - страна станеб более стабильной, прогнозируемой, государство вернет себе монополию на насилие, уйдет непредсказуемый фактор военных действий.Инвесторы смотрят не на политику, а на прогнозируемость. Посмотри сколько инвесторов в РФ например - не потому что им нравится режим, а потому что он прогнозируем.У нас же ты покупаешь Криворожсталь, а через 5 лет ее национализируют и продают по новой. Потом к новому покупателю приходят СБУ и говорят: нужно делиться. Инвестор с горя бухает в компании других инвесторов и говорит им, шо в Украину вкладываться на долгосрок стремно. А без системных инвестиций цены на КРЖН не могут долго и фундаментально расти.Сейчас мы просто немного восстановились по ценам после заныривания под дно, но как видишь даже сейчас цены не вернулись на уровень 2013.Без улучшений в экономике РОКЕТА взлетит (совпадут несколько краткосрочных факторов), но топлива на долгий полет не хватит...