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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2731273227332734>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:45

  airmax78 написав:Тэгнул Баканова. Трибека, соберите, на всякий случай вещи, ключи от квартир с адресами положите в почтовый ящик, ключ от почтового ящика оставьте консъержке. Мне скиньте ваш точный адрес - я, так и быть, поуправляю вашими активами в ваше отсутствие. Очень мне понравились ваши истории о трудовых буднях лендлордов.
По деньгам потом порешаем. Года через 2-3, когда вернетесь.


шо там с боингом, шортим? я вчера пут купил. и донецкому рекомендую. потом будет выпендриваться перед колхозницами, как обрушил американскую экономику :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:46

  trololo написав:
  investorkiev написав:Трололяка, ты иногда толковые вещи говоришь, но как дело до политики заходит - скатываешься в неадекват.
Я понимаю, ты в Омерику бусы продаешь по интернету и поэтому кагбы от них зависишь, но это не значит что тебе нужно лизать зад дяди Сэма все время, не высовывая языка.

Что касается ДЛНР, то по формуле штанмаера уже в этом году эти образования вернутся в лоно Неньки, на своих естественно условиях, те «шестерки Рф» как ты их назвал станут депутатами ВР и будут принимать законы как нам с тобой жить.
Так что запасайся огнетушителем и смазывай пукан, чтоб не взорвался когда пригорать будет...


окей, допустим твои ватные мечты сбываются. на рокету это как повлияет, как думаешь? думаю, цена киева будет двигаться в сторону цен в донецке, а не наоборот. что мба говорит по этому поводу?

вообще конечно ты эталонный донецкий, я с такими общался еще лет 15 назад и будучи пацаном удивлялся. у таких как ты (вас очень много) система восприятия мира всегда строилась на тюремных понятиях - кто-то кому то лижет, без этого жить нельзя, картинка не складывалась.

ну и вообще, самое смешное твое откроевение было в том, что ты даже не знаешь, что значат все эти красивые английские абревиатуры на дипломе МБА))


Мба говорит шо это на Рокету не повлияет, а даже наоборот - страна станеб более стабильной, прогнозируемой, государство вернет себе монополию на насилие, уйдет непредсказуемый фактор военных действий.

Инвесторы смотрят не на политику, а на прогнозируемость. Посмотри сколько инвесторов в РФ например - не потому что им нравится режим, а потому что он прогнозируем.

У нас же ты покупаешь Криворожсталь, а через 5 лет ее национализируют и продают по новой. Потом к новому покупателю приходят СБУ и говорят: нужно делиться. Инвестор с горя бухает в компании других инвесторов и говорит им, шо в Украину вкладываться на долгосрок стремно. А без системных инвестиций цены на КРЖН не могут долго и фундаментально расти.

Сейчас мы просто немного восстановились по ценам после заныривания под дно, но как видишь даже сейчас цены не вернулись на уровень 2013.

Без улучшений в экономике РОКЕТА взлетит (совпадут несколько краткосрочных факторов), но топлива на долгий полет не хватит...
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:54

  trololo написав: в 2014 об вас русские ноги вытерли для своих мутных долгосрочных целей.


Увы, тут ты прав на 1000%
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:54

  trololo написав:
  airmax78 написав:Тэгнул Баканова. Трибека, соберите, на всякий случай вещи, ключи от квартир с адресами положите в почтовый ящик, ключ от почтового ящика оставьте консъержке. Мне скиньте ваш точный адрес - я, так и быть, поуправляю вашими активами в ваше отсутствие. Очень мне понравились ваши истории о трудовых буднях лендлордов.
По деньгам потом порешаем. Года через 2-3, когда вернетесь.


шо там с боингом, шортим? я вчера пут купил. и донецкому рекомендую. потом будет выпендриваться перед колхозницами, как обрушил американскую экономику :mrgreen:

Вы что, уже стартовали тему? А чего же ссылку не кинули?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:57

  investorkiev написав:Мба говорит шо это на Рокету не повлияет, а даже наоборот - страна станеб более стабильной, прогнозируемой, государство вернет себе монополию на насилие, уйдет непредсказуемый фактор военных действий.
Инвесторы смотрят не на политику, а на прогнозируемость. Посмотри сколько инвесторов в РФ например - не потому что им нравится режим, а потому что он прогнозируем.


хмм, интересный у тебя порог наивности. т.е в ЛДНР за 5 лет не получилось создать ни стабильности, ни прогнозируемости, ни экономического роста, разве что монополию на насилие (да и та в руках РФ, лал). но если мы перетянем их систему управления на всю украину - она обязательно даст мега рост!! :mrgreen: самому не смешно?

дремов, беднов, мозговой, ищенко - люди, которые при событиях 2014 года поднялись из народа (местного населения), а не были присланы из РФ (как гиркин, безлер и моторола) -они все убиты самими русскими. кого убили США в украине?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:57

  airmax78 написав:Тэгнул Баканова. Трибека, соберите, на всякий случай вещи, ключи от квартир с адресами положите в почтовый ящик, ключ от почтового ящика оставьте консъержке. Мне скиньте ваш точный адрес - я, так и быть, поуправляю вашими активами в ваше отсутствие. Очень мне понравились ваши истории о трудовых буднях лендлордов.
По деньгам потом порешаем. Года через 2-3, когда вернетесь.


Спасибо буду иметь в виду.
Есть 2 вопроса по сути:
1) разве Баканов уже вернулся с Куршавеля?
2) что его может заинтересовать, ведь я четко обозначил свою позицию: ЗА едину та неподильну Украину, Донецьк - це Украина!! Вы не согласны?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:59

  investorkiev написав:
  trololo написав: в 2014 об вас русские ноги вытерли для своих мутных долгосрочных целей.

Увы, тут ты прав на 1000%


тогда не понимаю, зачем тогда продолжать поддерживать политику ВВХ? это форма мазохизма такая? или есть надежда, что, донецку и луганску временно сделали плохо, чтобы потом всей украине сделать хорошо? :D
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:00

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Идеи для торговли на рынках США
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трололо, давай заканчивать тут оффтоп.

Ты же понимаешь что суть создания Длнр - гарантировать нейтральный статус Украины?

Никакого отношения к развитию экономики этот проект не имел и не имеет.
Я тебе говорю про цены в Киеве - до войны они были выше, чем сейчас, и я надеюсь что когда война кончится то они снова туда вернутся.

Я НЕ знаю какие сейчас цены в Донецке и какими они станут при тех или иных событиях, более того, меня это даже не интересует.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:ну и вообще, самое смешное твое откроевение было в том, что ты даже не знаешь, что значат все эти красивые английские абревиатуры на дипломе МБА))

Образование не равно ум.
МБА, судя по сообщениям на форуме, есть у Аирмакса и Трибеки, но посмотрите, насколько разные люди. Аирмакс слишком много думает. В большинстве случаев неправильно, фиксируя полтосик за полтосиком. Трибека вцепился в свой стояк однушек и просто зарабатывает деньги. Например, идея с оптовыми прайсами на мебель, прикинувшись магазином, повергла меня в шок - я бы до такого не додумался.
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