Додано: Вів 14 січ, 2020 12:49

Vlad442 написав: freeze написав: Да прямо обманул )) Обычная оптимизация. Да прямо обманул )) Обычная оптимизация.

Сложный вопрос. Если бы прямо написал, что нужна разовая оптовая партия, это была бы оптимизация. Если написать, что буду брать у вас 10 диванов в месяц, пришлите первый транш, тогда обман. Сложный вопрос. Если бы прямо написал, что нужна разовая оптовая партия, это была бы оптимизация. Если написать, что буду брать у вас 10 диванов в месяц, пришлите первый транш, тогда обман.

А где здесь обман ? Фабрика получила прибыль на этой операции. Если бы фабрика не отдала мебель покупателю по оптовому прайсу, то покупатель мог купить диваны в другом месте у другого производителя, и фабрика бы не получила прибыль. Рынок ))) Фабрика фабрике - волк и конкурент.Мне часто клиенты сбрасывают скрины с вайбера или фото ценников, вот ваши конкуренты делают такую скидку, если делаете мне дешевле, я возьму у вас, если нет, то я прохожу мимо вас. Я никогда не отказываю таким настырным клиентам. Во-первых, лучше заработать что-то, чем заработать ноль. Во-вторых, иногда лучше ничего не заработать, чем дать заработать злобному конкуренту )))Да я и сам никогда не обращаю особого внимания на ценники например украинских интернет-магазинов, я им диктую свои условия, а не они мне. Например на ценнике какого-то товара как обычно у всех одна цена - 10 000 грн, обзваниваю пяток магазинов - по легенде у меня бюджет 8 000 грн, если хотите, чтобы я у вас купил, подумайте и перезвоните мне. И перезванивают )))