Да. Есть такой момент. Неэтично. Может, если написать, что мне нужно разово 10 диванов, завод дал бы оптовую цену, а может и не дал бы.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не вижу никакого обмана фабрики, они выставили прайс, я по нему заплатил.
Точно так же я купил у импортера телевизоры и еще определенную технику - на 20% дешевле на каждом телевизоре чем в самом дешевом интернет магазине (по этим моделям кстати самым дешевым розничным продавцом оказалась Розетка, но я купил дешевле). Это требует времени и настойчивости, но если ты делаешь одновременно Х ремонтов, и благодаря таким телодвижениям экономишь примерно 30% от и так очень сьэкономленного бюджета, то это получается выгодно.
Копийка до копийкы
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:33
можно еще сказать продавцу, что родились дети (тройня с патологией), срочно надо на операции, скиньте сколько можете.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ЖК Кампус затопило!
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:43
Пока что "приход до влади сцикливого Клоуна" неслабо толкнул цены вверх.
Может, если смотреть прагматично, срезание острых углов, переход к кучмовским и вашим и нашим это то, что нужно государству Украина?
То, что сделали с коррупцией, не смог сделать еще никто за все годы независимости. Все кормушки и схемы, про которые я знал, прикрыли.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:49
А где здесь обман ? Фабрика получила прибыль на этой операции. Если бы фабрика не отдала мебель покупателю по оптовому прайсу, то покупатель мог купить диваны в другом месте у другого производителя, и фабрика бы не получила прибыль. Рынок ))) Фабрика фабрике - волк и конкурент.
Мне часто клиенты сбрасывают скрины с вайбера или фото ценников, вот ваши конкуренты делают такую скидку, если делаете мне дешевле, я возьму у вас, если нет, то я прохожу мимо вас. Я никогда не отказываю таким настырным клиентам. Во-первых, лучше заработать что-то, чем заработать ноль. Во-вторых, иногда лучше ничего не заработать, чем дать заработать злобному конкуренту )))
Да я и сам никогда не обращаю особого внимания на ценники например украинских интернет-магазинов, я им диктую свои условия, а не они мне. Например на ценнике какого-то товара как обычно у всех одна цена - 10 000 грн, обзваниваю пяток магазинов - по легенде у меня бюджет 8 000 грн, если хотите, чтобы я у вас купил, подумайте и перезвоните мне. И перезванивают )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:03
и вдруг придётся первый взнос требовать обратно???
Хорошим парням часто не везёт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:23
"Агрессор"(с) у себя уже обратил внимание на вопрос.
Значит и у нас скоро
Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить 200 миллиардов рублей
"Чтобы покончить с практикой массового ухода от налогов граждан, которые, по оценке правительства, получают теневые доходы размере 15-20% ВВП, в России с 2022 года планируется создать единый реестр населения, который соберет все доступные государству сведения о налогоплательщиках.
Создание реестра планируется завершить к 2025 году."
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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