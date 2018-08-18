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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2732273327342735>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 287
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
94
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:идея трибеки не такая жесткая, но смысл примерно тот же. он обманул продавца

Да. Есть такой момент. Неэтично. Может, если написать, что мне нужно разово 10 диванов, завод дал бы оптовую цену, а может и не дал бы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не вижу никакого обмана фабрики, они выставили прайс, я по нему заплатил.

Точно так же я купил у импортера телевизоры и еще определенную технику - на 20% дешевле на каждом телевизоре чем в самом дешевом интернет магазине (по этим моделям кстати самым дешевым розничным продавцом оказалась Розетка, но я купил дешевле). Это требует времени и настойчивости, но если ты делаешь одновременно Х ремонтов, и благодаря таким телодвижениям экономишь примерно 30% от и так очень сьэкономленного бюджета, то это получается выгодно.
Копийка до копийкы
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Да прямо обманул )) Обычная оптимизация.

Сложный вопрос. Если бы прямо написал, что нужна разовая оптовая партия, это была бы оптимизация. Если написать, что буду брать у вас 10 диванов в месяц, пришлите первый транш, тогда обман.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:33

  Vlad442 написав:
  freeze написав:Да прямо обманул )) Обычная оптимизация.

Сложный вопрос. Если бы прямо написал, что нужна разовая оптовая партия, это была бы оптимизация. Если написать, что буду брать у вас 10 диванов в месяц, пришлите первый транш, тогда обман.


можно еще сказать продавцу, что родились дети (тройня с патологией), срочно надо на операции, скиньте сколько можете.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Кампус затопило!
https://scontent.fiev20-1.fna.fbcdn.net ... e=5E8E5988
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:43

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Я тебе говорю про цены в Киеве - до войны они были выше, чем сейчас, и я надеюсь что когда война кончится то они снова туда вернутся.

Много построили за время строительного бума, много людей выехало - Киев перестал быть конечной остановкой миграционных процессов. Когда-нибудь вернутся, когда-нибудь будет ипотека, инвестиции, но это будет другой рынок и другой формат. Ближе к европейскому, чем к постсоветскому.

"Когда-нібудь".
Саме так. :mrgreen:
З приходом до влади сцикливого Клоуна та зепільної команди - термін пересунувся на 4,5 роки, як мінімум.

Пока что "приход до влади сцикливого Клоуна" неслабо толкнул цены вверх.
Может, если смотреть прагматично, срезание острых углов, переход к кучмовским и вашим и нашим это то, что нужно государству Украина?
То, что сделали с коррупцией, не смог сделать еще никто за все годы независимости. Все кормушки и схемы, про которые я знал, прикрыли.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:49

  Vlad442 написав:
  freeze написав:Да прямо обманул )) Обычная оптимизация.

Сложный вопрос. Если бы прямо написал, что нужна разовая оптовая партия, это была бы оптимизация. Если написать, что буду брать у вас 10 диванов в месяц, пришлите первый транш, тогда обман.


А где здесь обман ? Фабрика получила прибыль на этой операции. Если бы фабрика не отдала мебель покупателю по оптовому прайсу, то покупатель мог купить диваны в другом месте у другого производителя, и фабрика бы не получила прибыль. Рынок ))) Фабрика фабрике - волк и конкурент.
Мне часто клиенты сбрасывают скрины с вайбера или фото ценников, вот ваши конкуренты делают такую скидку, если делаете мне дешевле, я возьму у вас, если нет, то я прохожу мимо вас. Я никогда не отказываю таким настырным клиентам. Во-первых, лучше заработать что-то, чем заработать ноль. Во-вторых, иногда лучше ничего не заработать, чем дать заработать злобному конкуренту )))
Да я и сам никогда не обращаю особого внимания на ценники например украинских интернет-магазинов, я им диктую свои условия, а не они мне. Например на ценнике какого-то товара как обычно у всех одна цена - 10 000 грн, обзваниваю пяток магазинов - по легенде у меня бюджет 8 000 грн, если хотите, чтобы я у вас купил, подумайте и перезвоните мне. И перезванивают )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:ЖК Кампус затопило!

Вот так кампус в компост может превратиться
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:03

  Унуноктий написав:
Serg-ik написав:лайфхак: "Как заработать первый взнос на не первую квартиру и сделать это культурно?"
От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за декабрь 2019 года
https://strana.ua/news/244181-vladimir-borodjanskij-ministr-kultury-i-eho-zamy-vypisali-sebe-bolee-2-millionov-hriven-zarplaty.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Сегодня видел первого замминистра. Хороший парень. Много лет его знаю.


и вдруг придётся первый взнос требовать обратно???
Спикер парламента Дмитрий Разумков сказал другим народным депутатам, что в среду, 15 января, в 19:00 на заседание фракции будут вызывать министров и спрашивать их о премиях. ... Разумков не понимает откуда у министров такие премии и почему они решили их взять, а также считает это несправедливым.
Также, по прогнозам источника, часть депутатов попытается поднять вопрос об увольнении министра экономики Милованова, министра здравоохранения Скалецкой, министра юстиции Малюськи, а также министра культуры Бородянского (у которого замы выписали себе особо огромные премии).

Хорошим парням часто не везёт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:23

"Агрессор"(с) у себя уже обратил внимание на вопрос.
Значит и у нас скоро

Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить 200 миллиардов рублей
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/sdayushchikh-kvartiry-rossiyan-obyazhut-zaplatit-200-milliardov-rubley-1028815013

"Чтобы покончить с практикой массового ухода от налогов граждан, которые, по оценке правительства, получают теневые доходы размере 15-20% ВВП, в России с 2022 года планируется создать единый реестр населения, который соберет все доступные государству сведения о налогоплательщиках.
Создание реестра планируется завершить к 2025 году."
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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