Додано: Вів 14 січ, 2020 14:01

Serg-ik



зачем вы тащите весь мусор на ветку?? то с потопом в оушене никак успокоиться не можете, у меня впечатление что вас это как то радует, то стрельбу тащите.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------